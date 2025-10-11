Luis García encuentra la clave de la 'pegada cero' de la UD Las Palmas: "Faltó un poco de pausa con el balón en ataque"

Un poco de pausa. Algo de temple en ataque. Luis García Fernández, máximo responsable técnico de la UD Las Palmas, cuestiona la precipitación de sus pupilos ante el Granada en el ataque en la recta final del pulso. "Al punto le doy mucho valor porque no era sencillo jugar y encontrar ventajas.

En el primer tiempo ellos apretaron mucho arriba y en la segunda parte, en el último cuarto de hora, debimos tener un poco más de pausa con el balón para tener situaciones de ganar el partido".

Además, reconoce que no se generaron las ocasiones suficientes. "Muchos rivales vendrán así. Tenemos que madurar los partidos para ganarlos. Fue un encuentro con pocas situaciones de gol para los dos. Tuvimos un remate de Ale García y un balón parado de Juanma, que había rematado bien pero golpeó en un rival. Ellos también tuvieron un par de situaciones pero no fue fácil (...) Es un partido de muchísima igualdad, de mucho duelo. Hemos de entender los momentos del partido. Con rivales así el segundo tiempo se hizo un poco largo (...) Pero creo que nos faltó estar algo más finos con el balón".

Aclara la presencia de Herzog de titular en detrimente de Suárez, que tenía un golpe en el tobillo. "Juanma podría aportarnos en fase defensiva y ofensiva en esos balones colgados. Y también he querido premiar al jugador porque está aportando su trabajo cada día. Suárez tenía un pequeño golpe en el tobillo. Queríamos tenerlo preparado como recambio, al igual que Valentín". En relación al grave contratiempo de Recobita, desconoce el grado del percance.

"No sabemos qué tiene Recoba. Esperamos que nos den buenas noticias. El chico está muy afectado. Tenemos que esperar. Hay que ser precavidos". También se le cuestión por la lesión de Jonathan Viera. "Mañana le harán pruebas a Jony. No sabemos el alcance. Ocurrió en el entrenamiento prepartido, en el -1".