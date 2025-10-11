El parte de guerra de la UD Las Palmas es eterno: Viera, un mes KO
El capitán amarillo sufre una rotura fibrilar en el aductor derecho y se pierde los próximos cuatro duelos oficiales ante Eibar, Huesca, Extremadura y Sporting de Gijón
El capitán de la UD Las Palmas Jonathan Viera Ramos estará un mes lejos de los terrenos de juego por una 'rotura fibrilar en el aductor derecho'. El '21' se pierde los próximos cuatro duelos oficiales ante la SD Eibar (domingo 19, 20.00 horas), SD Huesca (viernes 24, 19.30), CD Extremadura de Copa del Rey (martes 28, 20.00) y Sporting de Gijón (domingo 2 de noviembre, 15.15 horas).
A este contratiempo, cabe añadir el de Jeremía Recoba, que tiene dañados los ligamentos de la rodilla derecha. El '9', pendiente del examen médico pertinente, podría estar de baja seis meses.
El atacante uruguayo se lesionó en la recta final del partido de ayer ante el Granada en Los Cármenes de manera fortuita en un lance con el portero de Aznar. Además, cabe añadir que Mika Mármol aún estará dos semanas lejos de los terrenos de juego por su dolencia muscular. Sobre Sandro Ramírez, ya se encuentra en su recta final y se le espera para noviembre. En cuanto a Jesé Rodríguez, con una microrrotura, no estará ante el bloque armero el próximo domingo. Luis García Fernández sí podrá contar con Lukovic, tras cumplir sus dos partidos de sanción por escupir a Bonini.
