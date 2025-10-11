La defensa de Luis García emula a la de Pimienta del último ascenso de la UD Las Palmas

Una UD Las Palmas con marcas defensivas de récord. Con cinco goles en contra en nueve jornadas, solo un técnico ha mostrado una mejor racha que el ovetense Luis García y no es otro que García Pimienta, el artista que llevo al conjunto amarillo al séptimo cielo del ascenso en la temporada 2022/23. En su andadura por Gran Canaria, Pimienta consiguió la mejor marca del siglo, en la que la UD solo encajó cuatro goles en los primeros nueve partidos, uno menos que este curso. Unas cifras que además sirvieron de impulso para conseguir el objetivo final: subir a Primera División.

Este curso el rigor de García emula al de ese glorioso año, convirtiendo a la defensa en un muro de hormigón difícil de batir, sobre todo a domicilio. De los cinco goles en contra, solo uno de ellos ha sido lejos de Gran Canaria: se produjo en la segunda jornada con la victoria amarilla en Córdoba y un resultado final de 1-3. El resto de dianas han sido en el feudo de Siete Palmas.

"La obsesión de la UD Las Palmas es ser el equipo menos goleado", expresaba Luis García en la previa del encuentro frente al Granada. Ese es el objetivo que desde el primer momento puso a sus jugadores y con el que pretende conseguir el tan ansiado ascenso. Un compromiso que no solo asumen los responsables de la marca, sino los diez jugadores de campo de manera indiferente. Una responsabilidad que todos han asumido de la mejor manera, convirtiéndose en lo que va de temporada no solo en el equipo menos goleado de Segunda, sino también de Primera División.

Los inamovibles de García

A la UD de la regeneración le falta gol y determinación, siendo una asignatura pendiente en un técnico que parece no haber encontrado la pieza perfecta. Sin embargo, la defensa la definió a la perfección desde el primer momento, aunque es cierto que ha tenido que sufrir cambios en las últimas jornadas debido a las lesiones. Marvin, Barcia, Mika Mármol y Clemente fueron las primeras apuestas de un técnico que entendió que en esos cuatro jugadores podía confiar. Con el KO de Mika, entró en escena Álex Suárez e incluso Juanma Herzog, mientras que con la ausencia de Clemente fue primero Mika y luego Cristian Gutiérrez los que ocuparon el puesto.

En todas las opciones, el muro defensivo funcionó con creces y ningún equipo ha logrado batir la meta de Dinko Horkas en más de una ocasión por partido. Un guardameta que se ha ganado a pulso el puesto, haciendo méritos propios para colocarse como el portero titular de Las Palmas (9 partidos, 810 minutos). En las primeras nueve jornadas ha hecho 16 paradas, muy por debajo de las 32 que ha realizado Yáñez, el meta del Sporting de Gijón y al que le prueban mucho más. En el último ascenso de los amarillos, Álvaro Valles fue una pieza inamovible que firmó una de sus mejores temporadas: logró detener el 76,8% de los balones.

Una UD que es mejor a domicilio que en el Estadio de Gran Canaria, y que hasta el momento ha cumplido con creces la obsesión de ser el equipo menos goleado. En una categoría en la que dejar la portería a cero es un deber para lograr los objetivos, los de Luis García ponen el freno y se plantan en la línea defensiva. Para seguir escalando y sumando solo falta una cosa: marcar goles.