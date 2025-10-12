Ian Martínez relanza a Las Palmas Atlético en Elche

Las Palmas Atlético sumó su primer triunfo a domicilio en su visita al Elche Ilicitano (0-1), la segunda victoria de los amarillos en lo que va de temporada en el grupo 5 de Segunda RFEF.

El filial de la UD, que escala posiciones en la tabla aunque no deja los puestos de descenso directo -se coloca en la 15ª plaza con seis puntos a uno solo de la permanencia- aguantó el arreón inicial del cuadro franjiverde y después de varias llegadas de peligro acabó adelantándose en la recta final por medio de un buen tanto del delantero catalán Ian Martínez, con los de Raúl Martín jugando en superioridad numérica.

Salió dubitativa Las Palmas Atlético, que se vio embotellada en su área y apenas rebasó la medular durante una fase inicial en la que el Elche Ilicitano pudo ponerse por delante en varias ocasiones. La oportunidad más clara la tuvo Choco con una vaselina que salió rozando el travesaño de la meta defendida por Killane.

Pasado el primer cuarto de hora, el filial de la UD se sacudió la presión local y gozaba de su primera llegada por medio de Rivarés, rematando en posición franca a las manos del guardameta. Después, fue Elías quien rozó el tanto visitante al golpear ligeramente desviado en una internada al área.

Durante los compases previos al descanso, los de Raúl Martín se sentían cómodos con el balón en su poder y apenas concedieron ocasiones. Antes de enfilar el camino a vestuarios, un trallazo del amarillo Elías obligó de nuevo a intervenir a Owen.

Máxima igualdad

La igualdad reinó al comienzo de la segunda mitad, con llegadas en ambos lados del campo. Nordin probó primero a Killane, y en el lado contrario del campo fue Iván Medina quien no llegó por poco a rematar un servicio de Elías.

El guion cambió a raíz de la expulsión directa del local Nordin en el minuto 69. Tras ello, Las Palmas Atlético daba un paso al frente y acosó el marco contrario hasta que a falta de diez minutos para el final, Ian Martínez giró sobre sí mismo en el área y envió un zurdazo a la red.

El 0-1 obligó al Elche Ilicitano a volcarse a por el empate a pesar de jugar en inferioridad numérica, colgando multitud de balones que apenas inquietaron a Killane. Por su parte, el filial amarillo trató de pausar el ritmo y aguantó su mínima ventaja hasta el final.