Milos Lukovic: del escupitajo a una vuelta añorada en la UD Las Palmas

Un regreso esperado. El delantero Milos Lukovic vuelve a la UD Las Palmas después de haber cumplido la sanción de dos partidos por escupir a Bonini en el duelo que enfrentó a los amarillos con el Almería en el Estadio de Gran Canaria (0-1). Un parón con el conjunto grancanario que aprovechó para defender la camiseta de Serbia sub 21, con la que disputó los últimos 13 minutos del amistoso contra Rumanía. Es el único delantero del plantel de Luis García que ha visto portería y durante su ausencia la UD ha ganado un partido —frente al Cádiz con una diana de Barcia— y empató el otro frente al Granada a domicilio.

Desde su llegada al cuadro insular, Milos ha sido el delantero referencia de un Luis García que ha contado con él siempre que ha podido: se perdió el primer partido contra el Andorra porque apenas se había ejercitado con el grupo tras su llegada y entró por primera vez en la convocatoria en el duelo con el Córdoba. En ese partido, se estrenó por todo lo grande, marcó su primer gol con la elástica amarilla a los 20 minutos y dejó una celebración para el recuerdo al simular las que hacía Fábio Silva.

Desde esa aparición mágica ha sido titular en todos los duelos restantes, con la curiosidad de que en ninguno de ellos ha jugado los 90 minutos. Entre sus estadísticas, destaca 427 minutos divididos en seis partidos, un gol, una asistencia, tres tiros entre los tres palos, nueve fueras de juego y cuatro tarjetas, una de ellas roja. Esta semana, regresa a los entrenamientos con el objetivo de volver al once de García, ese que durante los dos partidos que ha estado ausente ha sufrido cambios con el pistolero de referencia.

Ale García como referencia

En ambos casos ha sido Ale García el que ha tomado las riendas, pero sin resultados positivos de cara al gol. Jaime Mata y Jeremía Recoba han sido las otras dos figuras que han intentado tomar el control, pero ninguno ha conseguido los resultados que se requerían, que no era otro que ver portería. De hecho, Lukovic es, hasta el momento, el único delantero de la UD que ha marcado, siendo los otros Ale García (3), Iván Gil (2), Enrique Clemente y Sergio Barcia.

Milos Lukovic tras ser expulsado con el Almería / Jose Carlos Guerra

Ahora, con la lesión de Recoba, la puesta a punto de Sandro Ramírez y las ausencias de Viera y Jesé, el delantero serbio coge galones para convertirse en el héroe esperado de una UD Las Palmas que sigue en busca del gol perdido. Marc Cardona —cinco partidos y 123 minutos— ha intentado tener protagonismo, pero en los últimos cuatro partidos no ha habido rastro de su juego. Jaime Mata, por su parte, está empezando a tener minutos con la elástica amarilla y ha disputado los dos últimos encuentros, justo los que Lukovic estaba cumpliendo sanción.

Una vuelta añorada en la que la esperanza reside en que el ariete haya aprendido la lección en lo que a los enfados se refiere, y el número de faltas, discusiones y tarjetas se vea reducido tras el castigo recibido. Un regreso que actúa como un rayo de luz de cara al gol para Las Palmas y una buena noticia después de una semana repleta de partes médicos.