Temporada 1957-58: brillan Felo y Pantaleón II, y Molowny de entrenador-jugador

En la temporada 1957-58 se producen profundos cambios en la fisonomía de la UD Las Palmas. El primero, el del entrenador. Satura Greca se va al Sevilla y el club recurre al guipuzcoano Urbieta, que estaba en el Murcia. No tuvo mucho acierto con el equipo amarillo, hasta el punto que Luis Molowny le sustituye en la jornada 11 en el banquillo y también como jugador llegando a actuar en tres partidos vestido de amarillo; solo coincidió en el terreno de juego en uno con Mújica, y ninguno con Silva. Son novedades en la plantilla Felo y Pantaleón II, y llega el joven Ulacia, con 19 años, para ser el tercer portero, porque Betancort era el suplente del indiscutible Pepín. Felo había debutado el año anterior, pero jugó únicamente tres encuentros, pero en esta temporada ya fue casi titular, pues Molowny contó mucho más con él que Urbieta. Otro fichaje ese año fue el argentino Larraz, que venía del Independiente de Avellaneda y realizó unas buenas campañas de amarillo antes de irse al Granada.

De todos modos, con Urbieta se comenzó bien. En el primer encuentro en el Insular se le ganó al Valencia por 5-3 en un partido trepidante. Los goles canarios los hicieron Vázquez (2), Macario (2) y Julián. Pero a partir de ahí ya comenzó Las Palmas a dar tropezones y uno muy gordo con el Celta en casa con una derrota estrepitosa, nada menos que un 1-6 realmente escandaloso. Sería en la jornada 11, tras empatar con el Sporting de Gijón a cero goles en el Estadio Insular, cuando se decidió prescindir de los servicios de Urbieta, y ofrecerle el puesto a Luis Molowny que se había instalado en Gran Canaria tras terminar como jugador del Real Madrid, y hasta ese momento era un flamante empresario que tenía una gasolinera en la capital y apartamentos en el sur de la Isla. El debut de Molowny en el banquillo coincidió con una doble salida. Se perdió el primero choque en Granada, pero en el segundo se consiguió un valioso empate con el Athletic de Bilbao en San Mamés.

En el siguiente compromiso en el Insular nos visitaba un Sevilla que tenía un excelente equipo, en el que destacaban Arza, un gran goleador, Arsenio Iglesias, Ramón y Ruiz Sosa, entre otros. En esa ocasión, Molowny decidió alinearse y jugó con Pepín; Pantaleón, Mújica, Beneyto: Torres, Naranjo; Poquillo, Vázquez, Molowny, Felo y Macario. Victoria amarilla por 4-1; abrió el marcador Macario, para luego seguir goleando Vázquez, Torres y cerró la cuenta Molowny con un golazo que levantó al Estadio Insular con una enorme ovación. Arsenio Iglesias consiguió el tanto andaluz. Los otros dos encuentros que jugó Molowny fueron en Valencia, con una derrota contundente por 4-1, y contra el ·Español en el Insular, con victoria por 1-0 con tanto conseguido por Juanito Vázquez a pase del argentino Jorge Larraz.

Alfonso Silva había estado lesionado gran parte de esta temporada y tuvo varias aportaciones de gran valor, como un empate a dos goles en Vigo, marcando incluso un gol -el otro lo hizo Larraz-. En esta ocasión también jugó Mújica un espléndido partido defensivo junto a Campa y Pantaleón. Seguidamente, llegaron dos partidos consecutivos en casa. En el primero, contra el Real Jaén en donde jugaba el canario Bermúdez, se ganó por 2-1, también con goles de Silva y Larraz, y con Mújica en la defensa con Pantaleón y el ya veterano Beneyto en esta ocasión. Y llegó el gran duelo contra el Atlético de Madrid. Silva y Mújica tenían gran interés en ganarle a su antiguo equipo. Y se le vencía nada menos que por 3-0, en una tarde inolvidable de gran fútbol. Jugaron Pepín; Pantaleón, Mújica, Beneyto; Torres, Naranjo; Larraz, Vázquez, Silva, Felo y Macario. El Atlético de Madrid con un gran equipo, y con los canarios Agustín y Miguel El Palmero y Verde, que había vestido de amarillo unas temporadas antes y ahora formaba con los colchoneros. Empezó la goleada Silva y luego la remachó Felo con dos goles que llevaron enorme alegría al Insular. Me acuerdo que ya en la grada curva, en la parte baja, disfrutaba tremendamente con mis amigos. Los colchoneros salieron escocidos, totalmente superados por el excelente juego de los amarillos. El cierre de esta liga fue en el Insular contra el Real Valladolid, con otra excelente victoria por 3-1, esta vez con goles del maestro Silva (dos) y Macario. Una tarde gloriosa en el Insular con fiesta con mis amigos en nuestro sitio de la grada curva. En esa ocasión se alinearon Pepín; Pantaleón, Mújica, Beneyto; Torres, Villar; Poquillo, Felo, Larraz, Silva y Macario. Empezó marcando precisamente Silva, en una jugada magnífica entrelazando con Manolo Torres y Jorge Larraz; el segundo tanto también fue de Silva, con un Insular entregado al maestro, y remachó Macario. El tanto del Valladolid lo consiguió Paz en el último minuto. Un magnífico debut de Luis Molowny como entrenador-jugador, quedando el equipo en el puesto 11, dejando por debajo a Gijón, Granada, Zaragoza, Valladolid y Jaén. Y de nuevo, otra temporada en Primera División.