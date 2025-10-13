Al grito de 'fuerza Recobita': "Le brindaremos el ascenso de la UD Las Palmas"
El atacante uruguayo, con el ligamento cruzado roto de su rodilla derecha, activa las muestras de solidaridad del plantel de Luis García y de la afición 'pío pío'; está en Madrid para ser intervenido
Activado el modo 'fuerza Recobita'.El coraje del guerrero y un motivo para brindarle la gloria. El atacante uruguayo de la UD Las Palmas, con el ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha, tal como avanzó este medio el pasado sábado y que estará entre cinco y seis meses KO, es el epicentro de la solidaridad de un sentimiento. "Hay que subir por el '9', todos con Recobita", valora un rostro importante de la caseta de Luis García Fernández. Su lesión en Granada, el pasado viernes, dejó un baño de lágrimas y el adiós de uno de los fichajes estrellas del proyecto de la 25-26.
Al grave contratiempo de perder a Jere Recobita, que está en Madrid para ultimar los detalles de su operación, cabe sumar la situación física de Jonathan Viera Ramos, que estara un mes lejos de los terremos de juego. En relación a Mika Mármol, aún le restan tres semanas de baja por una dolencia muscular. Idéntico margen que Sandro Ramírez, que se hizo una artroscopia el pasado julio en Barcelona por el especialista Ramón Cugat. Completa el listado de ausencias de Luis García Fernández, en relación al pulso ante el Eibar de este domingo (20.00 horas), la situación de Jesé Rodríguez, dos semanas de baja.
Activado el operativo de los fichajes
Desde el club amarillo, ya están listos para reforzar el plantel en el próximo mercado de invierno. Perder a Recobita es un mazazo, pero en el imperio del ingenio hay mecanismo para salir airosos de este varapalo. La opción de reforzar el ataque está latente y se activa la maquinaria.
