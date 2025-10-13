Pedri y Yeremy Pino, los Zipi Zape canarios de la Roja con pasado en la UD Las Palmas

Pedri González y Yeremy Pino: los nombres que enorgullecen al pueblo canario en el mundo del fútbol. Dos figuras que se formaron en las categorías inferiores de la UD Las Palmas y que con sacrificio, talento y maestría han llegado a ser indispensables para el seleccionador español Luis de la Fuente en La Roja. Entre los dos suman tres goles para el combinado español en la fase de clasificación para el Mundial, una competición en la que ambos apuntan a entrar en la lista salvo algún contratiempo en lo referido a lesiones.

Pedri y Yeremy serán, por lo tanto, el relevo a figuras como Juan Carlos Valerón, que defendió la elástica de España durante el Mundial de Corea y Japón en 2002, o de David Silva, que fue el último canario en hacerlo —disputó el de Sudáfrica en 2010 y el de Rusia en 2018—. Con esta participación en el Mundial de México, Estados Unidos y Canadá de junio de 2026, Pedri afrontará su segunda vez en una competición de estas características, mientras que Yeremy estaría viviendo su estreno en una Copa del Mundo.

Pudo haberse estrenado en el año 2019, aunque con la Selección Española Sub-17. Sin embargo, fue precisamente Pedri el que le truncó el sueño: estaban juntos en un entrenamiento cuando al ahora jugador del FC Barcelona se le fue el control del balón y golpeó directamente en el ojo de Yeremy, lo que provocó que el grancanario estuviera una hora sin recuperar la visión. Tuvo que abandonar la concentración al sufrir un traumatismo ocular.

El gol de Pino y el pase de Pedri

Seis años después vuelven a encontrarse, aunque ahora la situación ha cambiado: lo harán con la absoluta y con la responsabilidad de actuar como héroes para llevar a España a lo más alto. Dos jugadores que se asocian a la perfección tanto dentro como fuera del campo, siendo reconocidos amigos. "Ya sabemos que cuando Pedri tiene la pelota, pasan cosas", expresó Pino tras el España-Georgia de este sábado (2-0), protagonista además de uno de los goles. Pase de Pedri, asistencia de Le Normand y unas estadísticas de un partido y un gol.

"Todos los partidos que he jugado con la selección se rinde la gente a Pedri. Es un jugador de calibre mundial y encima es de Canarias y español, tenemos que estar muy orgullosos de tenerle", comentó sobre su compañero. Un Pedri que en esta fase de clasificación del Mundial ha disputado tres partidos, todos ellos como titular (232 minutos) y ha anotado dos goles. Además, tiene una estadística del 90% de pases acertados, lo que hace que se convierta en uno de los cerebros del centro del campo tanto con España como con el FC Barcelona.

Una combinación 'made in Canarias' en la que ponen en el punto de mira las características del fútbol canario, cuna en la que ambos crecieron para luego volar a sus respectivos equipos. En el caso de Yeremy Pino, su andadura fue más breve: comenzó en las inferiores de la UD Las Palmas y en la temporada 2016 puso rumbo al CD Roda de Castellón, equipo en el que siguió dando forma a su carrera hasta que el Villarreal tocó a su puerta. Cinco años defendiendo la camiseta del submarino amarillo para este año dar un salto de nivel hasta el Crystal Palace. Un traspaso de 30 millones por el que la UD cogió algo más de 100.000 euros.

El tinerfeño Pedri, por su parte, llegó a Gran Canaria procedente del Real Juventud Laguna en el 2018, y desde entonces su carrera ha ido en auge. Estuvo en el juvenil A de la UD, y de ahí aterrizó directamente en el primer equipo, donde estuvo un año antes de fichar por el Barcelona. En ese glorioso año, en el que los amarillos jugaban en Segunda División, coincidió con Mantovani, Jonathan Viera o Pepe Mel entre otros.

Dos artistas que sirven de inspiración para los jóvenes canarios, y que son un ejemplo de constancia, esfuerzo y profesionalidad en el mundo del fútbol. Dos nombres propios que prometen dar a la Selección Española muchas alegrías este Mundial.