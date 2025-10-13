Recobita pasa revista en Madrid de su maltrecha rodilla y la UD Las Palmas mira al mercado

A falta del dictamen de la resonancia, la grave lesión de Recobita en su rodilla derecha pone en alerta a la dirección deportiva de Luis Helguera. Con las 25 licencias ocupadas, el percance físico en la articulación del ‘9’ exigen un plan. Es la recomposición exprés de la UD. Sin Jonathan Viera -un mes KO-, luz verde para Kirian Rodríguez. Del ‘21’ al ‘20’.

Kirian avanza con el balón ante el acoso de Fer. / LA PROVINCIA / DLP

El centrocampista de Candelaria, que llegó a figurar en la prelista de Luis de la Fuente en la primavera de 2024 cuando hizo seis goles en Primera, encadena dos partidos con minutos (38’) y su liderazgo tiende a florecer en un vestuario mermado por los problemas físicos. Jeremía Recobita, que ayer fue sometido a una resonancia en Madrid, enciende el piloto rojo del mercado. Con el ligamento cruzado de la articulación dañado, la intervención le provocaría estar KO seis meses. Sería como perder a un activo capital.

Recobita, retirado de Los Cármenes, el pasado viernes. / Antonio L. Juárez

Con ocho goles a favor en nueve contiendas, y con Recobita maltrecho, potenciar el frente ofensivo se antoja una necesidad. Más trabajo para Luis Helguera, que en el pasado mercado de verano, completó doce incorporaciones. De la relación de pistoleros, solo ha anotado Lukovic (1), mientras que Jaime Mata, Jesé Rodríguez, Marc Cardona o el citado Recobita no han visto portería en este inicio. Además, Sandro Ramírez encara la recta final de su recuperación tras someterse a una astroscopia el pasado julio en Barcelona con el prestigioso galeno Ramón Cugat.

Dentro de la categoría de fichajes, el atacante tinerfeño Adam Arvelo (20 años) no ha debutado tras nueve contiendas. Con el dorsal ‘35’, es una variante que no se ha probado. El reparto de pólvora en la UD queda de la siguiente manera con tres tantos para el sureño Ale García y dos para Iván Gil. Con uno figuran Enrique Clemente, Sergio Barcia y el serbio Lukovic. Con las 25 licencias profesionales cubiertas, hay jugadores del filial con participación como el mediocentro Iñaki (89’) y el lateral Valentín Pezzolesi (21’).

La dirección deportiva amarilla, que cuenta con Helguera y Vicente Gómez como principales espadas, está lista para cualquier escenario. Pendientes del parte médico definitivo de Jere, el atacante uruguayo está en Madrid tras ser examinado por un afamado especialista en lesiones de rodilla. En las próximas horas se hará público el diagnóstico y la intervención parece cantada. Recobita ya tuvo problemas en esa rodilla en su ciclo como jugador de Nacional en la liga de su país.

El 1 de enero de 2026 se abre el mercado invernal para una UD, que ya está asentada en la zona noble de la tabla desde el rigor defensivo. El llanto de Recobita conmocionó a la afición amarilla, que se desplazó en torno a dos centenares a Los Cármenes. Iván Gil ya sufrió una aparatosa lesión en su tobillo que lo dejó KO durante dos semanas. Enrique Clemente padeció un esguince de rodilla y también regresó de forma sorprendente en plazo récord para responder a la exigencia del míster.

Maldito 2025

Al citado contratiempo de Sandro Ramírez y el último de Recobita, la UD perdió a Kirian Rodríguez en febrero por su segundo cáncer. Regresó 244 días después ante el Cádiz y ahora se postula como una pieza de oro para Luis García. Por otro lado, el meta Cillessen tuvo que pasar por el quirófano en Vigo tras un encontronazo con Borja Iglesias -operado de la perforación en el intestino delgado-. Ese 31 de marzo fue el último partido del arquero holandés, que estuvo un mes lejos de los terrenos. Dentro de esta línea de fatalidades, Fábio Silva se perdió la recta final del campeonato pasado por una lesión muscular en el aductor. Estuvo seis jornadas KO y la UD cerró la competición con Diego Martínez con seis derrotas consecutivas -un cero de 18 puntos-. También cayó el zaguero escocés Scott McKenna (nueve jornadas de ausencia) y Essugo se perdió cuatro partidos por sanción federativa.

Espíritu de gladiador Jey-M

En el tema de Jesé Rodríguez, el delantero no completó pretemporada y solo ha disputado 39 minutos. El exjugador del Real Madrid y PSG se ha ejercitado este fin de semana en Barranco Seco para acelerar su puesta a punto. Su presencia ante el Eibar es seria duda por su dolencia muscular. Se habría perdido siete encuentros y su continuidad ya solo depende de su espíritu de luchador. No es de los preferidos de Luis García, como acredita su rol residual. Es otra ficha que corre peligro en un ecosistema que sufrirá cambios.