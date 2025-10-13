Rostros que superaron el cáncer de mama: Paco Santiago y el porcentaje invisible del 2%

Un roce, un fuerte dolor en la mama y con el tiempo, una dureza que hizo saltar las alarmas. Así comenzó la odisea de Paco Santiago (Las Palmas de Gran Canaria, 1948) con el cáncer de mama, un tipo de enfermedad que ataca alrededor del 2% de los hombres. Aún recuerda ese maldito día, en el que su mundo empezó a cambiar. Estaba en casa junto a su mujer y una amiga haciendo un picoteo cuando se rozó con el pomo de la puerta y sintió un fuerte dolor en su mama derecha. Al cabo de las semanas, al no remitir ni los dolores ni la dureza que tenía en la zona que sentía afectada se puso en manos de los médicos.

Paco Santiago junto a su hijo y dos amigos, en el Estadio de Gran Canaria / LP/DLP

Analizaron el bulto, empezaron las pruebas clínicas y al poco tiempo detectaron que lo que le provocaba tanto dolor a Paco era un cáncer de mama en estadio 3. «Ahí cambia todo tu mundo, empiezas a percibir en tu cuerpo que tienes esa enfermedad y empieza un ciclo de nombres, términos y cosas que no dominas», recuerda Santiago al echar la vista atrás. Lo primero a lo que se sometió este forofo de la UD Las Palmas fue a un tratamiento previo de nueve meses, después la cirugía, el tratamiento con la quimioterapia, la radioterapia y por último unas pastillas orales.

Una lucha que comenzó a finales de 2021 y que todavía no ha terminado, a pesar de que los valores tumorales son negativos. En febrero hizo dos años que terminó todo el proceso, pero con este tipo de contratiempos hay que esperar hasta mínimo el octavo año para poder dar el alta definitiva. «Ahora tengo que estar hasta que pase ese tiempo con estrógenos, pero por suerte la tormenta ya pasó», explica con buen talante. A él en particular le vaciaron todo, y de los doce ganglios que le quitaron, cinco de ellos estaban dañados. «Me lo he tomado con responsabilidad pero al principio no lo pasé bien, sobre todo cuando tienes que contarlo a los demás», asegura.

Testigo de la SAD de la UD Las Palmas

Un Paco Santiago que además se considera un apasionado de la UD Las Palmas, equipo con el que ha vivido tardes de gloria y también de tristeza. Desde muy joven estuvo relacionado con todo tipo de deportes, y aunque el fútbol era lo que le llenaba el corazón, no se esconde al confesar que no era especialmente bueno jugando. Ahora, está enganchado al pilates, una actividad que le ayuda a paliar los dolores musculares y en las articulaciones. «Siento tanto amor por la UD que incluso estuve presente en la Constitución como Sociedad Anónima Deportiva, en junio de 1992», indica.

El cáncer no es igual a la muerte inmediata; con los tratamientos todo es posible de sobrellevar

Una afición tan grande por el equipo de la tierra, que en ocasiones tiene que verse obligado a apagar el televisor. Además, estuvo mucho tiempo abonado, hasta que un día se llevó un susto: «Lo vivo con mucha intensidad y una vez tuve que salirme del estadio en condiciones un poco malas porque me iba a dar algo. Desde entonces opté por verlo en casa con más tranquilidad», asegura entre risas. «Las Palmas como equipo es un referente, es el ejemplo de que las cosas siempre pueden salir bien aunque seamos de una Isla», confirma. Kirian Rodríguez, como no iba a ser de otra manera, es también un modelo a seguir no solo para Paco que ya ha pasado la tormenta, sino para todas aquellas personas que ahora mismo están en la lucha. «El ejemplo que ha dado Kiri de como afrontar todo esto es algo digno de elogio».

Confianza en los médicos

Con respeto hacia las nuevas tecnologías, confianza plena en los médicos y mirando hacia el futuro, Paco Santiago entendió una lección que lleva grabada a fuego: «el cáncer no es igual a la muerte inmediata, y hay que saber llevar bien las cosas y superarlo, porque con los tratamientos que hay hoy en día todo es posible de sobrellevar», comenta. Este domingo, si no hay contratiempos de por medio, Santiago estará presente en el Estadio de Gran Canaria, donde hay un llamamiento para que todos los aficionados acudan vestidos de rosa como concienciación del cáncer de mama en el partido que enfrentará a la UD Las Palmas y a el Eibar (20.00 horas).

No quiere Paco finalizar su testimonio sin hacer una mención especial a Marta Mancuso, la enfermera que le cuidó en todo este proceso y que ya se ha convertido en parte de la familia. «Si tuviera que lanzar un mensaje, le diría a los hombres que nosotros también podemos ser candidatos a tener cáncer de mama, y que al igual que las mujeres tenemos que palparnos y cuando veamos cualquier cosa extraña ponernos en manos de los especialistas».