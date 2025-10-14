Dinko Horkas, un Zamora de plata en la corte europea

Horkas y los guantes de plata del Viejo Continente. El Valles de los Balcanes. El meta croata de la UD Las Palmas, Dinko Horkas (Sisak, 26 años) ha encajado cinco dianas en las primeras nueve jornadas de Segunda –coeficiente 0,55–. Recibe una diana cada 162 minutos y se codea con los mejores arqueros de Europa. Es el Zamora de la categoría de plata –supera a Juan Soriano y a Guilherme Fernandes– y de Primera –mejora los guarismos de Sivera (Alavés) y de Herrera (Osasuna) con ocho tantos encajados en ocho fechas–.

El meta de la UD es un producto del ingenio y habilidad de José Yepes, igual que el citado Valles (Real Betis), Josep Martínez (Inter de Milán) o Álex Domínguez (Toulouse). Acumula siete paradas y 16 rechaces en el inicio liguero.

El meta brasileño del Gil Vicente de la segunda categoría lusa, Andrew da Silva, ha recibido cuatro tantos en ocho jornadas (encaja cada 172 minutos, coeficiente 0,5). En la relación de los felinos de plata aparece un viejo conocido con pasado en la portería de la UD como Leandro Chichizola (fue el arquero del descenso de la 17-18 en el ciclo de la apocalipsis Emenike).

El italo-argentino, que milita en el Modena FC de la Serie B, ha encajado tres tantos en siete duelos ligueros (ve perforada su meta cada 210 minutos, coeficiente 0,42). En la Championship, la segunda inglesa, Sol Brynn (Middlesbrough) encaja cada 135 minutos de juego (seis goles recibidos en nueve duelos, coeficiente 0,66). Loris Karius (Schalke 04) y Noah Raveyre (Pau FC) no superan los guarismos y el rigor de Dinko, indiscutible para Luis García Fernández. Churripi, fichado del Cádiz el pasado 11 de agosto, y el canterano Adri Suárez, repatriado del Villarreal, no se han estrenado. Cabe sumar al atacante tinerfeño Adam Arvelo en la lista del silencio. La explosión del croata viene acompañada por el rigor de la muralla de hormigón con Barcia como emperador.

En la 22-23, el curso del último ascenso a Primera, la UD logró el objetivo de forma directa con Valles como estrella. El arquero de La Rinconada encajó 23 goles en sus 34 partidos –solo tres en las primeras nueve contiendas–. El de Granollers, Álex Domínguez, jugó el resto de la competición y recibió seis dianas en ocho contiendas.

Raya, Neuer y Chevalier

El gran mérito del croata es el de aplastar todos los debates. Luis García se mostró dubitativo en relación al dueño del arco y puso sobre la mesa la opción de rotar con Churripi y Adri Suárez. Nada de nada. El número uno es Dinko. En las grandes ligas de Europa –ver gráfico del margen derecho–, Costa (Oporto) solo ha encajado un tanto en ocho duelos.

Lis (Göztepe, Superliga de Turquía) y Svilar (Roma, Serie A) han encajado dos goles. Luego figuran Raya (Arsenal) y Neuer (Bayern Múnich) con tres. El Valles de los Balcanes sí mejora los datos de Nick Pope (Newcastle) –cinco en siete duelos, 0,71– y Lucas Chevalier (PSG) –cinco en siete contiendas, 0,71–. Tras presentarse en sociedad con trece duelos en Primera y descenso, ahora es el rey. Icono de acero en Europa y España. Dinko está de moda y supera a Courtois (1,13), Oblak (1,25) y al azulgrana y lesionado Joan García (0,67).