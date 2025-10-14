Un expediente X llamado Marc Cardona en la UD Las Palmas

El delantero leridano de 30 años Marc Cardona Rovira, 84 duelos con la UD Las Palmas y doce tantos, conforma otra de las opciones ofensivas que maneja Luis García Fernández en la recámara junto al madrileño Jaime Mata (que cumple 37 años el próximo 24 de octubre) para el pulso contra la SD Eibar.

Marc, que subió a Primera el 27 de mayo de 2023 con García Pimienta como pichichi con siete dianas, encadena cuatro fechas ligueras sin minutos. Ante Leganés y Almería se quedó fuera de la lista, mientras que en las contiendas contra Cádiz y Granada fue suplente.

Con 123 minutos en la 25-26, goza de una titularidad ante el Burgos CF en El Plantío (57’). En esa contienda, malogró una clarísima ocasión ante el meta Cantero en la primera parte. Un mano a mano que pudo significar la victoria ante la formación burgalesa. Ese pulso acabó en tablas (0-0).

La última aparición del catalán se remonta a la victoria ante la Real Sociedad B (2-1) con veinte minutos en el Gran Canaria. En el frente ofensivo, Jesé, Recobita y Sandro Ramírez son baja. Por su parte, Mata participó en las dos últimas jornadas con 18 minutos. Debutó en esta temporada ante el Cádiz (5’) y también gozó de protagonismo ante el Granada en Los Cármenes, el pasado viernes, ante la grave lesión de Recobita -que había entrado por Iván Gil-.

Con ocho tantos en los 810 minutos de competición, la UD de Luis García es el tercero menos realizador (solo Zaragoza con seis y Cultural con siete atesoran más problemas de definición). El Racing de Santander, por su parte, es el pichichi de Segunda con 22 goles.