El ‘método Luis García’: cada gol vale 1,8 puntos

Rentabilidad de otra dimensión. Quince unidades con ocho dianas. Fórmula Luis García Fernández. El método Covadonga. La UD, quinta en la tabla y a un punto de la zona de ascenso directo, presume de pegada y rigor defensivo (es el menos batido de Primera y Segunda con cinco dianas encajadas). Gracias a la muralla de hormigón armado –se han dejado cuatro porterías a cero en el jardín de Dinko Horkas–, cada diana de la legión amarilla vale 1,8 puntos. Es un dato salvaje, que supera la producción del FC Barcelona (obtiene 0,86 puntos por cada tanto), Real Madrid (1,1 por gol), Atlético de Madrid (0,86 por diana), Villarreal CF (1,07), Real Betis (1,15), Deportivo (0,94), Racing de Santander (0,72), Real Valladolid (1,5), Arsenal de la Premier League (1,14), Liverpool (1,15) o el campeón de la Champions PSG (1,23).

La aportación realizadora de la UD (ocho tantos en 810 minutos, lo que deja una diana cada 101’) es la tercera más pobre de Segunda. Solo el colista Real Zaragoza (6) y la Cultural Leonesa, penúltima (7), tienen menos pegada que los isleños. Pero los maños (12) y los leoneses (13) han encajado 25 dianas.

Guarismo récord de 23

Si la legión de Luis García Fernández mantiene este nivel de rigor defensivo (cinco tantos encajados en nueve contiendas), acabarán con 23,3 dianas recibidas en 42 pulsos de Liga. Es un dato salvaje, que supera el conquistado por el estratega croata Sergio Kresic en la 99-00 para lograr el ascenso como campeón: 41 goles encajados. En aquel curso mágico del preparador croata, en la novena jornada, se habían recibido siete goles. Con García Pimienta, en la pasada 22-23, en la que también se ascendió de forma directa, se encajaron 29 goles en las 42 jornadas. En el punto kilométrico nueve, la UD había recibido cuatro dianas –una menos que Luis García Fernández–.

Pero hay un guarismo que carece de precedentes en este siglo en las 18 campañas en Segunda, en relación a los tantos encajados de visitante en estas nueve fechas. Solo un gol en contra. Tras desplazarse a cuatro estadios como los del Nuevo Arcángel (1-3) ante el Córdoba CF, El Plantío (0-0) ante el Burgos CF, Municipal de Butarque (0-1) ante el CD Leganés y Los Cármenes (0-0) ante el Granada, solo figura el golpeo de Fuentes en el 89’. Tres porterías a cero de visitante elevan al altar del rigor a los soldados del estratega ovetense.

«Nuestra obsesión es la portería a cero», repetía en sala de prensa antes de medirse al Cádiz CF. El gran mérito reside en alcanzar la perfección en marcaje y presión con rostros abonados al ataque como Fuster, Ale García, Iván Gil, Enzo, Amatucci, Kirian Rodríguez, Viera o el citado Recobita. El arte de defender con el esférico y con Barcia como número uno. El zaguero vigués ha jugado la totalidad de los 810 minutos de las nueve jornadas –iguala con Dinko en el ranking de protagonismo–.

Industria del equilibrio

Los ocho goles a favor de la UD están muy lejos de los 22 del Racing de Santander o los 17 del Dépor. Para dar con ese registro de ocho, hay que volar a la temporada 13-14 con Sergio Lobera en el banquillo pío pío. Pero en aquella temporada, ocupaban el puesto 13º y no figuraban en zona de promoción. Aquella temporada acabaría con la UD jugando la promoción de ascenso para llegar a la gran final, que terminó en el maldito Cordobazo –con Josico y Javi Guerrero en el banquillo amarillo–.

Ahora llega el Eibar, con Lukovic de referente ofensivo. Fuster, Gil, Amatucci y Enzo son piezas fundamentales. Así como Marvin Park, Suárez, Barcia y Enrique Clemente. Los favoritos de Luis García, que ha logrado extraer la máxima rentabilidad a sus ocho toneladas de pólvora. Cada diana vale oro, vale 1,8 puntos.