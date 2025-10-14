Rostros que superaron de cáncer de mama II: Nieves Medina, un diagnóstico repentino y el alta diez años después

El reloj marca la una del mediodía, octubre avanza con prisa y el mundo interior de Nieves Medina es de color rosa. Todo a su alrededor está pintado de felicidad, el dolor apenas existe y en su cuerpo solo hay síntomas de victoria. Es normal, porque hace apenas unos minutos ha recibido la noticia más esperada de su oncóloga: tiene el alta médica después de diez años luchando contra el cáncer de mama. Una sensación de sentimientos encontrados recorren su cuerpo, y por su mente pasan dos cuestiones primordiales: la primera de ellas, ir corriendo a la peluquería para hacerse un cambio de look, y la segunda, organizar una cena con su marido, hijas y nietos para darles la noticia.

Nieves en el estadio de Gran Canaria disfrutando de la UD / LP/DLP

"Me han dado el alta" expresa con la voz temblorosa y con alguna que otra lágrima recorriendo sus mejillas. "Es todo un reto, encima en la semana de la lucha contra el cáncer de mama...", comenta. Son sentimientos encontrados, porque a la vez que siente felicidad por lo que acaba de vivir junto a su oncóloga, no puede olvidar a todas aquellas personas que se quedaron por el camino y no pudieron sentir lo que ella está sintiendo. Por eso, a pesar de que ella ya ha cantado victoria, sigue en la lucha junto a todas aquellas personas que todavía padecen esta enfermedad y mantiene intacto su compromiso con la Asociación, con la que lleva trabajando varios meses para que lo de este fin de semana funcione a la perfección.

La carrera de obstáculos de Nieves comenzó en 2014 y de la manera más repentina posible: fue al médico para otras cuestiones ajenas a una mamografía y al final decidió hacerse una ecografía. En una primera inspección, detectaron que en la mama derecha de Nieves había tres nódulos que había que revisarlos a los seis meses, pero ella no le dio más importancia. A los seis meses en la revisión le dijeron que no era mas que unos microquistes, pero al poner el foco en el pecho izquierdo vieron que algo no iba bien. "Me dijeron que había que hacer una biopsia y en ese momento entendí que algo no iba bien", recuerda.

El diagnóstico y los tratamientos

Desde entonces todo fue muy rápido. A la semana de que la ecografía detectara que algo no iba bien le hicieron la biopsia y una mamografía con contraste, momento en el que comunicaron a Nieves el peor de los presagios. "Pregunté si era malo, y me contestaron que bueno no era. Pero no reaccioné mal ni me decaí, simplemente no me creía que me estuviera pasando eso", apunta. Tras el diagnóstico comenzaron los días de hospital, los tratamientos agresivos y una nueva realidad en la que rendirse no era ninguna opción. "Lo llevé mas o menos fácil, porque mi familia me apoyó en todo momento, no me pusieron entre algodones ni mucho menos, y las quimioterapias no me hicieron efectos secundarios".

«Jamás olvidaré el ascenso de la UD en el 2000, cuando salté al césped del Insular con mi padre»

Nieves, además, es una forofa de la UD Las Palmas. Su padre fue el culpable de ese amor desmedido y junto a él guarda uno de sus mejores recuerdos: "Jamás olvidaré el día en el que subieron a Primera División con Sergio Kresic. Era el año 2000, el Insular era el corazón del equipo y salté al campo con mi padre. Fue maravilloso", rememora. Un amor por su padre que ha hecho a esta grancanaria a luchar contra el cáncer. "La vida me ha hecho fuerte, y mi padre, ya fallecido, me ha llevado de la mano en todo este proceso y me ha hecho creer en algo", comenta convencida.

El ascenso a Segunda y la herida del Insular

Abonada durante muchos años y con la herida del Insular muy presente, Nieves asegura que estuvo muchos años abonada al club, y no descarta la opción de ahora que se ha recuperado, volver a tener su asiento en el Estadio de Gran Canaria. "A mi me da igual la categoría en la que estén, está claro que si es en Primera mejor, pero si no, yo con tal de verlos... Es nuestra Unión Deportiva y tenemos que estar con ellos a muerte", alega Nieves, que está loca de contenta por su reciente noticia. Sus nietos, que también han salido futboleros y están inscritos en un equipo, tienen el honor de escuchar a su abuela contar esas anécdotas en el Insular, o esa noche que se armó un jaleo increíble en la Plaza de la Victoria con el ascenso de Segunda B a Segunda de la UD con Pacuco Rosales a la cabeza.

Tras haber sufrido esta enfermedad, Nieves asegura que una de las peores cosas que lleva es que la gente mire con cara de pena a las personas que están pasando por un cáncer. "Sé lo que se siente que te miren así por la calle, por eso yo cuando veo a mujeres con pañuelos en la cabeza o que lo están pasando mal prefiero no mirar, o hacerlo con total normalidad", apunta.

Un proceso que no ha sido corto ni tampoco sencillo, pero que le ha enseñado muchas cosas en la vida: "Todo pasa por algo, siempre he sido muy ñanga y me desmayaba de cualquier cosa, pero ahora la vida me ha dado un empujón", comenta con seguridad. Un camino de rosas con espinas, puesto que durante la pandemia también tuvo un tropiezo: le dio una pancreatitis con necrosis en la cabeza del páncreas que la llevó a estar ingresada durante tres meses. "Y aquí estoy, la vida me ha hecho fuerte y hoy, por fin, puedo decir que lo he conseguido. Ya no tengo cáncer, me he curado y soy muy feliz".