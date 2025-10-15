Dinko Horkas: "La UD Las Palmas no es un equipo defensivo"

La UD Las Palmas no es un equipo defensivo. Dinko Horkas lo tiene claro, a pesar de que el conjunto amarillo tan solo ha encajado cinco goles en las nueve jornadas de Liga que se han disputado. Un equipo que tal y como han expresado desde el club tiene como obsesión no encajar como puente para poder ascender. "Si no encajas y metes uno... tres puntos [ríe]. Hay que meter más, sí, pero defendemos muy bien y tenemos que seguir así", comentó en la previa del encuentro que enfrentará a la UD contra el Eibar este domingo (20.00 horas, Estadio de Gran Canaria).

Dinko Horkas, junto a Adri Suárez, Churripi y Yepes / LP/DLP

Un Dinko Horkas que está pasando por su mejor momento, después de que a inicio de temporada se sintiera un poco señalado por salidas de balón que hicieron temblar a todo un equipo. La competencia con Churripi también le hizo mejorar y señala que "la competencia entre porteros siempre es buena para un equipo" y se deshizo de elogios hacia sus compañeros al expresar que la UD tiene dos o tres porteros buenos para poder conseguir los objetivos. "Creo que la gente se pone un poco nerviosa porque soy un portero que toma un poco de riesgo. Me encanta jugar así. Al final no empezó bien pero ahora veis que mentalmente estoy bien y jugamos bien todos".

Una de las claves de su mejoría bajo los tres palos tiene que ver directamente con Yepes, un preparador de porteros que según comenta Dinko "insiste mucho y que aprieta cada día". Los ejercicios que emplea también son diferentes al del resto de entrenadores, puesto que incide mucho en el juego ofensivo. "Yepes es diferente a los otros entrenadores que he tenido en mi carrera. Nos ayuda muchísimo y todos somos mejores después de entrenar con él".

La clave para no encajar goles

Al ser cuestionado por los riesgos que toma, el croata asegura que a pesar de su juventud tiene experiencia jugando al máximo nivel. "Me encanta jugar así y no voy a cambiar nunca mi estilo", indicó. Con unas estadísticas a su favor en las que el coeficiente es de 0,55 goles por partido superando a estrellas como Oblak y Courtois, Dinko achaca este éxito a un grupo que está haciendo bien su trabajo, logrando que los equipos no tengan muchas oportunidades. "Creo que solo tuve mucho trabajo el día del Cádiz pero cuando pierdes el balón si estás bien posicionado puedes apretar muy rápido, creo que esa es la clave".

Iker Casillas es mi ídolo de niño, y Donnarumma el mejor portero de la actualidad

Con la confianza de que pronto llegará esa ventaja en el último tercio de campo que haga a la UD marcar la diferencia con los goles, Horkas pone el último encuentro en el Estadio de Gran Canaria ante el Cádiz como referencia. "Tenemos que jugar como en ese partido, creo que estuvimos muy bien", alega. Un guardameta que la temporada pasada, con la UD en Primera División, arrebató la titularidad a Cillessen tras ser operado por una perforación en su intestino delgado y que este curso, hasta el momento, es el portero indiscutible de Luis García. "Es la vida del portero. Si no haces nada en todo el partido nadie dice nada del portero, pero si te tiran una vez y te marcan ya es que lo has hecho mal", asegura.

Además, el croata considera que sus características ayudan mucho al equipo, destacando su altura para sacar el balón, presionar al rival o coger los balones que mandan a la espalda de los defensas. Con Iker Casillas como ídolo de su infancia y Donnarumma como mejor portero de la actualidad, Horkas no quiso desaprovechar la ocasión para mandarle a Jeremía Recoba un mensaje para que se recupere rápido "y vuelva más fuerte que nunca tras su lesión". Sin duda, una hipotética victoria ante el Eibar iría dedicada a él.