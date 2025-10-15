Mika Mármol aplaza su vuelta con la UD Las Palmas para el duelo ante el Racing el 9N

Sin riesgos con Mika Mármol. El central de la UD Las Palmas (seis partidos y 540 minutos) lleva ausente tres jornadas y se prevé que esté fuera de los terrenos de juego cuatro más —Eibar, Huesca, Extremadura en Copa del Rey y Sporting de Gijón—. Su regreso, si todo va bien, apunta al encuentro ante el Racing de Santander en el Estadio de Gran Canaria el próximo 9 de noviembre. Entre sus estadísticas destaca un 88.62% de pases acertados, 22 recuperaciones de balón y 2 tiros a puerta.

Se le vio por última vez en la victoria de la UD en Butarque. A pesar de sus molestias, disputó los 90 minutos y fue una pieza clave en la victoria del equipo. Además, fue un partido en el que cambió su posición debido a la lesión de Enrique Clemente y actuó en el lateral izquierdo. El de Terrassa, hasta el momento de su lesión, ha sido uno de los titulares indiscutibles de Luis García, formando junto a Barcia la mejor pareja de centrales de la categoría. En total, si las previsiones cumplen con lo esperado, Mika se perdería siete encuentros.

Desde el club prefieren no arriesgar con su regreso y asegurarse de que cuando vuelva al césped no exista ningún contratiempo de recaída que pueda significar una lesión muscular más grave, por lo que han tomado la decisión de alargar dos semanas más su vuelta. En un primer momento, el pronóstico era que el catalán volviera para la visita a El Alcoraz de Huesca el próximo viernes, pero el central por el momento sigue al margen del resto del grupo.

Indispensable en la UD

El curso pasado, Mármol también fue una pieza importante en los esquemas de una UD que estaba en Primera División. Disputó 30 partidos de Liga y 3 de Copa del Rey (2.624') y dio una asistencia. De esas estadísticas, cabe destacar que no recibió ninguna tarjeta roja y vio una sola amarilla en toda la temporada.

Una enfermería que se ha llenado progresivamente y que ya cuenta con cinco bajas: el último de ellos, el pasado fin de semana, fue Jeremía Recoba que tiene una rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha y que probablemente se pierda lo que queda de temporada. Jonathan Viera —rotura fibrilar en el aductor derecho— y Jesé Rodríguez —microrrotura en el isquio derecho— completan la nómina de lesionados en la que afronta la recta final Sandro Ramírez tras su operación de rodilla este verano.