La montaña rusa de Iván Gil en la UD Las Palmas

Subidas y bajadas para un futbolista que debe ser determinante. Iván Gil ha vivido un poco de todo en estos primeros meses de temporada con la UD Las Palmas: brilló durante los amistosos de la pretemporada, se lesionó en la primera jornada ante el Andorra, su redención se completó ante la Real B con un doblete y acabó siendo el sacrificado el día del Leganés al descanso, algo que se terminó de completar con su suplencia la noche del Almería, solo una semana después.

De hecho, su rendimiento tras esas los envites ante pepineros y almerienses no ha terminado de volver al punto desde el que despegó y con el que se coronó en el Estadio de Gran Canaria hace apenas unas semanas. Ese pequeño bajón lo ha notado mucho el conjunto amarillo, ya que le está costando muchísimo no solo ver portería, sino también generar esas ocasiones para cantar alegrías.

A pesar de ello, ese vaivén constante, que no es bueno para ningún jugador, abre otro capítulo que ahora sí debe aprovechar al máximo. Con las bajas existentes en ataque y la visita del Eibar, equipo al que conoce de la temporada pasada, el atacante de Viladecans tiene la ocasión perfecta para demostrar que puede y debe seguir siendo fundamental en los planes de Luis García.

Real B y Leganés como puntos discordantes

Aquella noche ante el filial txuri-urdin, Gil actuó muy bien desde la mediapunta, acumulando un total de cuatro disparos, de los cuales dos acabaron en gol, y apenas falló seis de sus pases precisos. Aunque sí es cierto que estuvo algo menos certero en los envíos en campo propio, ese aspecto no mermó una fantástica actuación con la que refrendó los destellos mostrados durante la preparación veraniega.

Sin embargo, le tocó ser sustituido ante el Leganés, en Butarque, para que entrase Jonathan Viera, quien cambió el partido y le dio la victoria a los grancanarios. En ese duelo en tierras madrileñas, el ex del Andorra se desperdigó mucho por el terreno de juego, sin tener incidencia en ninguna parte, y apenas pudo entrar en contacto real con el balón ante la presión alta del rival.

Ida y vuelta al banquillo

Esa circunstancia le llevó a perder la condición de insustituible para el técnico, que prefirió contar ante el Almería con el 21 de arranque. Gil tuvo que salir en la segunda mitad, precisamente por el de La Feria, consiguiendo estar más activo y con más tino a la hora de conectar con sus compañeros, pese a la derrota. Esa mejoría le sirvió para regresar de nuevo al once solo una semana después, en el choque contra el Cádiz, pero nuevamente estuvo desacertado: perdió 17 posesiones y solo completó uno de los nueve centros que intentó, ya que jugó bastante más escorado en la banda izquierda, y apenas ganó dos de los siete duelos a ras de césped de los que dispuso, aunque sí volvió a tener éxito en el pase. Aun así, en el minuto 65 regresó al banquillo, otra vez por Viera.

La lesión del futbolista grancanario y las bajas en el frente de ataque solo dejaban a Jeremía Recoba como alternativa para los puestos ofensivos de cara al enfrentamiento en Los Cármenes con el Granada, e Iván mantuvo la titularidad. No obstante, pese a completar un partido sólido en muchas facetas, como en la del pase, no consiguió asentarse en ninguna zona del verde y acabó siendo sustituido en el minuto 57 por el atacante uruguayo, que posteriormente se rompería el cruzado.

Volver a los orígenes

Lo cierto es que Iván Gil se ha ganado ser una pieza clave para Luis García, aunque también es verdad que su impacto en el juego ha disminuido con el paso de las semanas. Por ello, este fin de semana tiene una nueva ocasión para intentar encontrar su mejor versión, jugando en casa y ante un Eibar al que conoce bien. El curso pasado salió rumbo al club armero cedido por Las Palmas en invierno, aunque el cambio de aires no terminó de salir bien por una lesión y a la irregular marcha del equipo.

De esa manera, este duelo puede ser una motivación extra para el 8 insular, que debe recuperar esa chispa y esa energía que le llevaron a ser muy protagonista, para demostrar que está listo de nuevo para ser capitán general. Muchas veces, las temporadas van por rachas y, quizás, ahora le ha tocado a Gil sufrir este pequeño bache. Ya en la pretemporada dejó patente su calidad y está claro que, tarde o temprano, acabará encontrando esa continuidad que le permita ayudar a esta UD Las Palmas a generar más oportunidades, pero también a convertirlas.

La enfermería amarilla continúa llena

Aunque la gran noticia de este mes ha sido la recuperación y el regreso de Kirian Rodríguez a los terrenos de juego —quien, además, está dando señas claras de que está para ser titular el domingo frente a la SD Eibar—, la lista de bajas de Luis García sigue siendo un quebradero de cabeza para el técnico asturiano, sobre todo en ataque.

El último en caer fue Jeremía Recoba, con una rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha, lesión que sufrió en el choque ante el Granada. El uruguayo se une a la lista de lesionados, que la conforman Jonathan Viera, con una rotura fibrilar en su aductor derecho que lo mantendrá en el dique seco hasta principios de noviembre; Jesé Rodríguez, que sufrió una microrrotura en el isquio derecho y cuyo regreso dependerá de su evolución; y Sandro Ramírez, quien en verano se sometió a una limpieza de rodilla que debería permitirle regresar en las próximas semanas.

En cambio, también hay espacio para lo positivo, ya que Mika Mármol podría regresar este fin de semana. El catalán ha estado convaleciente por unos problemas musculares durante las últimas cuatro semanas y los plazos para su vuelta deberían estar cerca de cumplirse.