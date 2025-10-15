Rostros que superaron el cáncer de mama III: Marisa Herrera, una lección de vida, templanza y fortaleza

"Una maúra de Teror", Hija Predilecta del mismo municipio e Hija Adoptiva de Las Palmas de Gran Canaria. Marisa Herrera Ramos es presidenta de la Asociación de Cáncer de Mama en Canarias y un ejemplo de que la vida siempre hay que afrontarla como viene. Sabe bien que a veces el camino tiene piedras que hacen tropezar, pero que el talante de uno mismo es vital para poder superar los problemas. Trabajó en la gerencia del Materno Infantil y siempre fue una enamorada de la medicina. En el año 1995, cuando tenía 43 años, le detectaron Cáncer de Mama y desde entonces su percepción de ver la vida dio un giro radical.

Marisa Herrera, en el centro social Nuestra Señora de Fátima, donde la asociación tiene su sede en una foto de archivo / Andrés Cruz

En su familia ya había un historial de esta enfermedad. Su prima murió por este mismo cáncer cuando tan solo tenía 28 años y desde el primer momento en el que ella empezó a notar que algo no iba bien en su cuerpo fue a hacerse las pertinentes observaciones. "Notaba que la mama se me sonrosaba con facilidad, pero me hacían ecografías y no me veían nada hasta que una noche me noté algo", recuerda Marisa. Ella contaba con la ventaja de que ya trabajaba en el Hospital, por lo que todo fue más rápido de lo esperado: "Me fui a la consulta de cirugía de mama, me miraron, me hicieron una biopsia y ahí cambio todo", comenta.

A los pocos días de la biopsia, sin haber recibido los resultados de la prueba, su marido le propuso ir a pasear. La llevó a su sitio favorito a comerse la tarta que más le gustaba y fue entonces cuando Marisa entendió que algo no iba bien. La forma de mirarla de su esposo no era normal y ya de vuelta a casa, cuando iban en el coche, le dijo las palabras malditas: "tienes un bulto en el pecho y el lunes te operan". Marisa no reaccionó bien. Se bajó con el coche en marcha e intentó suicidarse en el Club Varadero, pero no pudo porque por su mente solo pasaban imágenes de sus hijos.

La segunda opinión en Pamplona y Mariam

Era una época en la que la medicina no había avanzado tanto como ahora, por lo que no dudó a la hora de poner rumbo a Pamplona para buscar una segunda opinión. "Ahí coincidí con Mariam, la hija de Adolfo Suárez que también padecía la enfermedad e hicimos una amistad que nunca olvidaré", indica Marisa. Fue con ella con la que salió el tema de hacer la Asociación contra el Cáncer de Mama para que años más tarde Marisa lo hiciera realidad. Tras buscar la segunda opinión en la península, volvió a Gran Canaria para operarse y recibir los posteriores tratamientos. "Nunca olvidaré el día de la cirugía con todos mis compañeros al lado", asegura.

«Soy amante de la UD, admiraba a Guedes y me llevé un disgusto tremendo con su fallecimiento»

Una enfermedad que marcó a Marisa, pero que también hizo que conociera a personas maravillosas, como la mujer del histórico de la UD Las Palmas Germán Dévora, con quien compartió tardes de quimioterapia en el hospital. Ella de por sí siempre tuvo una relación muy cercana con el equipo de la Isla, y aunque ya han pasado muchos años, sigue encajada en la época dorada de la UD, cuando iba al Insular a ver a Guedes, Tonono, Germán Dévora o Castellano. Su lado fan nunca ha cambiado: "Admiraba mucho a Guedes y tuve un disgusto tremendo cuando se fue porque lo hizo demasiado joven", argumenta. También hace mención especial al presidente Miguel Ángel Ramírez, quien siempre se ha portado de maravilla tanto con ella como con la Asociación.

La Asociación que guía el camino

Marisa Herrera es lección de vida, templanza y fortaleza. Su familia fue primordial a la hora de superar una enfermedad con la que ya había visto partir a muchos familiares, y sus ganas de vivir, de aprender y de cuidar a los demás con su experiencia de vida han servido de impulso para miles de personas. Ahora, ella es la encargada de una Asociación que cuida y guía el camino de todos los que están pasando por este proceso, y sirve de apoyo y de cojín de lágrimas.

El domingo, en la previa del encuentro entre la UD Las Palmas y el Eibar, estarán en las inmediaciones del Estadio de Gran Canaria vendiendo las camisetas rosas a modo de concienciación de esta tipología de cáncer. Tiene un coste de cinco euros y el objetivo es teñir el feudo de Siete Palmas de rosa. Además, según explica Marisa, habrá un desfile antes del comienzo del encuentro en el que 22 mujeres repartidas entre la Asociación Española contra el Cáncer de Mama y la Asociación del Cáncer de Mama en Canarias saldrán junto a los futbolistas.