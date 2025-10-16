Acceso gratuito al Anexo para ver a Las Palmas Atlético frente a un Alcalá en forma

Este domingo, 19 de octubre a las 12:00 horas, los aficionados al fútbol base tienen una cita imperdible en el Anexo al Estadio de Gran Canaria: Las Palmas Atlético se enfrenta a la RSD Alcalá en la jornada 7 del Grupo 5 de Segunda RFEF, y el club ha anunciado acceso gratuito al recinto para todos los seguidores.

El filial de la UD Las Palmas necesita urgentemente el apoyo de su afición, ya que atraviesa una situación complicada en la clasificación. Con solo 6 puntos tras seis jornadas (dos victorias y cuatro derrotas), los amarillos ocupan el puesto 15, en zona de descenso, y cada partido cuenta en su objetivo de revertir la tendencia negativa.

Un rival en dinámica positiva

Frente al conjunto canario estará la RSD Alcalá, equipo madrileño que llega a la cita con un mejor momento de forma. Aunque no se han facilitado datos exactos de su clasificación, se destaca que los visitantes atraviesan una buena dinámica, lo que añade dificultad al reto que enfrentan los pupilos de Las Palmas Atlético.

La entidad grancanaria ha optado por facilitar el acceso libre al público con el objetivo de crear un ambiente favorable y motivador para su joven plantilla, en un partido que puede marcar un punto de inflexión en la temporada.

Para quienes no puedan acercarse al Anexo, el encuentro se podrá seguir en streaming a través de UD Play, la plataforma audiovisual oficial de la UD Las Palmas.