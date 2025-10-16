Ramírez se pone sentimental: «La UD Las Palmas es eterna»

Pensamiento azul y amarillo, la templanza de que todavía falta mucha competición y tranquilidad de cara a lo que está por venir. El presidente de la UD Las Palmas Miguel Ángel Ramírez pone a la UD Las Palmas por delante de cualquier cosa y saca su lado más sentimental: «La UD Las Palmas es eterna. Ninguno de los que estamos aquí la vamos a ver morir, como tampoco la vimos nacer. El mundo no acaba para la UD», expresó durante el acto de presentación de la nueva cerveza Pío-Pío. Un producto con el que el primer brindis propone que sea por la recuperación de Kirian Rodríguez, y también por el ascenso.

Con el equipo a un punto del ascenso directo, Ramírez asegura que está encantado con el rendimiento de los amarillos y lamenta la grave lesión de un Recoba que todavía no se ha operado. «Hay que operarle, estar con él y protegerle porque en marzo o abril podría volver al primer equipo y hay que estar tranquilo», comentó. Unas bajas a las que se une Sandro y Viera, que podrían volver en un mes según el presidente, y Jesé Rodríguez y Mika Mármol que podrían volver a los terrenos de juego en dos semanas. «Hasta junio no se asciende. Pido tranquilidad, piensen en amarillo y en azul y seamos positivos».

Presentación de la nueva cerveza Pío Pío / LP/DLP

Sobre el mercado de fichajes, desde el club hacen referencia a que todavía queda mucho para que se abra la ventana. «Hay que seguir ganando y trabajando y en diciembre ya veremos lo que pasa», comentó. Una UD Las Palmas que depende de un ascenso para poder amarrar o no a ciertos jugadores, como es el caso de Mika o la compra de Barcia, a la que ya han dado luz verde.

Las obras del Estadio de Gran Canaria son otro quebradero de cabeza para la afición, pero Miguel Ángel Ramírez pide cabeza. «Ya se verá en la temporada 2028-29 lo que pasa con las obras».