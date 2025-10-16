La UD Las Palmas estrena su camiseta rosa este domingo en apoyo a la lucha contra el cáncer de mama

La UD Las Palmas jugará este domingo un encuentro con un significado especial. El primer equipo utilizará una camiseta rosa en su partido frente a la SD Eibar, en el Estadio de Gran Canaria, bajo el lema “En esta batalla jugamos todos”.

El club iniciará la venta de esta edición limitada el viernes 17 de octubre, con un precio de 79,95 euros para adultos y 74,95 euros para niños. También se pondrán a disposición de los aficionados las camisetas de los jugadores convocados: las utilizadas durante el encuentro, por 200 euros, y las no usadas, por 150 euros. Todas ellas estarán firmadas por los futbolistas.

La recaudación se destinará íntegramente, a partes iguales, a la Asociación Española contra el Cáncer en la provincia de Las Palmas y a la Asociación Canaria contra el Cáncer de Mama y Ginecológico, que desarrollan proyectos de apoyo, acompañamiento y prevención.