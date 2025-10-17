Jesé se queda, comprar a Barcia y una UD Las Palmas sin fichajes

Una UD Las Palmas con Jesé Rodríguez y que sueña con el ascenso. El delantero del conjunto grancanario y ex del Real Madrid descarta tajantemente la opción de salir en el mercado de invierno pese a su escasa participación —39 minutos en nueve jornadas con Luis García Fernández—. Llegó este verano con el objetivo de ayudar al club a ascender a Primera División, prometió sudar la camiseta y darlo todo por la misma. Sin embargo, su inicio liguero no ha sido el mejor, primero por unas molestias y luego tras contagiarse de Covid. Cayó lesionado durante el entrenamiento en la Ciudad Deportiva días antes de enfrentarse al Granada y estará entre una y dos semanas más KO.

«Para nada, esa opción no se platea», reiteran desde el entorno del ‘10’ y bicampeón de la Liga de Campeones. «Espero que Jesé no se quiera ir. Es un jugador importante para nosotros», añadió el presidente Miguel Ángel Ramírez durante la presentación de la nueva variedad de Cerveza Pío-Pío. Un acto multitudinario en el que estuvo la plantilla al completo, cuerpo técnico y directivos y que tuvo como escenario la trasera de la portería de Naciente del Gran Canaria. Una UD que este domingo se enfrenta en Siete Palmas al Eibar en la décima jornada de Liga (20.00 horas, LaLiga Hypermotion TV) y en el que se pretende teñir el recinto de rosa a modo de concienciación contra el cáncer de mama.

Presentación de la nueva cerveza Pío Pío / LP/DLP

Mejor zaguero de plata

De igual manera, la UD da luz verde a quedarse en propiedad con Sergio Barcia, un futbolista que esta temporada formó parte de los intocables del técnico Luis García —nueve partidos, un gol y 810 minutos—. El vigués llegó en el mercado de verano cedido con opción de compra no obligatoria por el Legia de Varsovia y desde el club aseguran que aunque todo depende de un hipotético ascenso a Primera División, la idea es hacerse con sus servicios de cara al próximo curso. Es el mejor defensa central de la categoría de plata y su cotización se va disparando conforme pasan las jornadas.

«Hay que apoyar a Recoba... ¿Fichajes? Quedan dos meses para el mercado y ya veremos si actuamos»

Ahora mismo, su precio ronda en torno a los 1,5 millones de euros y su presencia en el centro de la defensa ha servido de muro para lograr que el conjunto amarillo sea el equipo menos goleado de la categoría, e incluso de Primera División con cinco goles en nueve jornadas. A ello se unen 13 recuperaciones de balón, 16 pases cortados, un 90% de pases acertados y 40 duelos ganados. Una compra que traería a la UD muchas alegrías y que la afición ya pide a gritos.

En otro frente de actualidad, el máximo mandatario abre la opción de que Mika Mármol siga vistiendo de amarillo el próximo curso, aunque al igual que sucede con su compañero Barcia, todo está supeditado a un ascenso. «Nosotros queremos renovar a Mika pero si Las Palmas no está en Primera División, a Mika le sobran equipos para jugar en Primera», expresó Ramírez durante el acto de presentación de la nueva Pío-Pío. El catalán, que está lesionado, regresa a los terrenos de juego el 9 de noviembre con la visita del Racing de Santander. Un Mika que en enero tuvo pretendientes, siendo el Girona el número uno para poner sobre la mesa cuatro ‘kilos’.

«Queremos renovar a Mika y comprar a Barcia (...) Pero estamos a un punto de subir directos y hay que valorarlo»

Este curso, el catalán también ha jugado un papel importante en los planes del técnico vigués, participando en seis encuentros y sumando 540 minutos. Antes de caer lesionado en Butarque, el central había sido indiscutible con los 630 minutos completados.

También se le cuestionó a Ramírez por la lesión de Jere Recoba, la última en un equipo que tiene en la enfermería a cinco futbolistas —Sandro Ramírez, Jonathan Viera, Jesé Rodríguez, Mármol y el uruguayo—. El ‘9’, con una rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha, estará apartado del verde durante los próximos seis meses y requiere de una operación que se hará en Madrid. «Hay que apoyar al chico, hay que estar a su lado y ayudarle a recuperarse», apuntó el presidente tras poner una posible fecha a su regreso: «En marzo o abril del 2026 podría volver a estar con el equipo; hay que estar tranquilos».

Y no habrá mercado de fichajes en invierno cuando restan dos meses. La lesión de Recobita mantendrá a la dirección deportiva expectante a lo que pueda pasar y desde el club se pone el foco en el presente. «Hay que seguir ganando y trabajando y en diciembre ya veremos lo que pasa».

Ejemplo de coraje

No dejó pasar la oportunidad el máximo mandatario del club para mostrar públicamente su orgullo por el regreso de Kirian Rodríguez al superar su segundo cáncer, expresó que el primer brindis lo hace por él. El segundo, por un posible ascenso, cumpliendo así el deseo de todo el pueblo canario.

«Pido tranquilidad, piensen en amarillo y en azul y seamos positivos», expresó al ser cuestionado por la situación del club. «Estamos a un punto del ascenso directo y estoy encantado con el equipo. Las cosas están saliendo como habíamos previsto en verano», aseguró satisfecho el principal mandatario. En lo que respecta a Sandro Ramírez, inédito en todo el curso tras someterse a una artroscopia en julio en Barcelona con el doctor Cugat, no hay un plazo de vuelta. «Veremos entre dos y tres semanas, hay que paso a paso y con mucha cautela», determinan desde el círculo más íntimo del exjugador del Barcelona. Una UD que muta por la gloria y que por ahora no mira al mercado invernal.