¿Qué jugador del Eibar fue recogepelotas en el Gran Canaria y protagonista de una campaña de abonados de la UD Las Palmas?

Un regreso soñado. Marco Moreno va a vivir uno de esos partidos que pocas veces se olvidan, aunque lo hará con esa extraña sensación que conlleva el hecho de jugar en casa, con tu gente mirándote, pero con otra camiseta. El central, de 24 años, regresa a su isla natal después de haber firmado por la Sociedad Deportiva Eibar este mismo verano, procedente del filial del Atlético de Madrid, club en el que aterrizó en el año 2016 tras salir de las categorías de base de la UD Las Palmas. De esa forma, este domingo el defensa isleño va a estrenarse en el Estadio de Gran Canaria defendiendo los colores del conjunto armero como ‘enemigo’ amarillo, aunque con el corazón un tanto dividido.

A pesar de ello, tal como relató el propio Moreno en sala de prensa este pasado miércoles, una vez salte al terreno de juego se olvidará de «de dónde vengo y de los colores», aunque reconoció que «es cierto que se me han pasado muchas emociones durante estos días al saber que íbamos a jugar allí. Jugar en el Gran Canaria es algo con lo que uno puede soñar desde chiquitito y hasta llegué a ser recogepelotas; de pequeño iba al estadio a apoyar y ahora vivirlo como rival va a convertir esta experiencia en algo completamente diferente».

En ese sentido, su memoria está cargada de recuerdos en tono pío-pío, porque recuerda «encuentros realmente emocionantes con muchos jugadores de calidad; he visto mil partidos de Las Palmas. Para mí va a ser un partido muy especial porque nunca he podido jugar en ese estadio. Además, estarán allí mi familia y mis amigos, por lo que será emocionante».

Una experiencia completa en el Atleti

Marco Moreno estuvo en la cantera de la UD Las Palmas desde prebenjamín hasta cadete, momento en el que puso rumbo al Atlético de Madrid, donde vivió una experiencia bastante completa. Con las inferiores colchoneras, el zaguero grancanario pudo competir al más alto nivel y debutó con el filial en enero de 2020, en un duelo ante la Penya Deportiva. A partir de ahí, se asentó como una de las grandes promesas de la defensa rojiblanca, superando alguna lesión, y llegó a coincidir con Luis Tevenet —exjugador amarillo— durante la etapa de este último como entrenador del segundo equipo madrileño. Asimismo, Moreno logró convertirse en capitán del Atleti B y tuvo la ocasión de hacer la pretemporada en más de una ocasión con el primer equipo, estrenándose en un duelo ante la Juventus de Turín, en agosto de 2022, en tierras italianas, saltando al césped en el minuto 84 en sustitución de una leyenda atlética como Koke.

No obstante, el isleño no llegó a debutar oficialmente con el Atlético, pese a entrar en varias ocasiones en las listas de convocados de un Diego Pablo Simeone que, incluso en encuentros de Champions League, no terminó de darle la oportunidad. Aun así, su paso por la capital dejó un gran sabor de boca y, de ahí, dio el salto a la Primera División de Portugal, firmando por el Farense durante el verano de 2024. Allí jugó un papel importante durante toda la temporada, aunque no evitó el descenso de categoría de la escuadra lusa.

Después de ese breve paso por tierras portuguesas, se enroló hace unos meses en las filas de un Eibar en el que ha caído de pie. Marco Moreno ha logrado posicionarse como uno de los fijos para Beñat San José, el técnico armero, siendo titular en todos los partidos de esta campaña. Ahora, como uno de los principales baluartes de la zaga vasca, amenaza con transformarse en una pesadilla para una UD necesitada de gol, en su intento por auparse en la clasificación y permitir que el conjunto eibarrés pueda escalar más puestos.

Sea como sea, Moreno guardará en su recuerdo la noche del domingo, en la que cumplirá su sueño de jugar en el Estadio de Gran Canaria, aunque lo haga ataviado con la camiseta del Eibar.

Protagonista de un spot muy especial

Más allá de lo bonito que va a ser para el defensor isleño debutar en el recinto de Siete Palmas, cabe recordar que el defensa fue protagonista de una de las campañas de abonados más recordadas en la historia reciente de la UD Las Palmas. Para el curso 2011-12, la entidad amarilla tiró de sentimiento de pertenencia y, bajo el lema 'Siempre representamos al fútbol canario', presentó una propuesta en la que varios exjugadores como Juan Santana Macías, primer futbolista inscrito por los amarillos en el año de su fundación, Germán Dévora, Paco Castellano, Carnevali, Juani Castillo y Vicente Gómez, entre otros, ejercieron de portavoces de un mensaje que giraba en torno al arraigo a los colores durante toda una vida.

Lo curioso es que el representante de la base insular en aquella ocasión fue, precisamente, un Marco Moreno de 10 años de edad, que cerró el vídeo de aquel spot con un «por nuestra cantera» que hoy cobra más sentido tras la apuesta de la entidad por la gente de la casa.

Ahora pasará de los focos de una entrañable campaña de abonados a los del verde, donde tendrá la oportunidad de jugar sus primeros minutos en el estadio que lo acogió durante tantas tardes a lo largo de su infancia y parte de su adolescencia.