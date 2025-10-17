Luis García y el problema de la UD Las Palmas con rivales agazapados: "También le pasa al City, al Barça o al Madrid"

La contundencia de los números avalan a Luis García Fernández. Ocho goles a favor y cinco en contra. En puestos de playoff, esta UD Las Palmas del 'catenaccio de Covadonga' sufre con rivales replegados.

Y este domingo llega el Eibar al Gran Canaria. Se postula una nueva oda al 1-0 o al 0-0. ¿Es la UD un equipo aburrido? García mira al tendido y mantiene su hoja de ruta. "Solo quiero que la afición se sienta identificada con el equipo; con eso me vale".

El ovetense recuerda que también le cuesta a la aristocracia del fútbol contintental afrontar una zaga repleta de rivales. "Cuando uno defiende bajo, estrecho y replegados no es fácil atacarlo. Le pasa a Las Palmas, Manchester City, Bayer, Barça, Real Madrid... Tenemos que ser precisos y en eso estamos. Hemos de ser un equipo más redondo y completo en las dos fases del juego. Debemos estar tranquilos y tener la perspectiva de la cercanía del partido, a veces los árboles no nos dejan ver el bosque".

Nombres propios: Marc, Kirian y Lukovic

Le manda un mensaje a Marc Cardona, que encadena tres partidos sin minutos. "Está trabajando muy bien. Tiene que seguir exigiéndose. Le llegará su momento, como a otros. Debe seguir insistiendo. Confío en que nos va a ayudar".

Sobre la vuelta de Lukovic, y tras la polémica del escupitajo, enfatiza que "hay que canalizar su energía de forma positiva". La parte mental es importante. Aunque veamos a Lukovic tan fuerte a nivel físico, no deja de ser un chico de 19 años con ganas de triunfar en el fútbol. Tengo una buena relación con él y me consta que el club también está trabajando con todos los jugadores la parte mental, de exigencia de la profesión. Intentamos mejorar todos los aspectos del futbolista, no solo la táctica o la técnica".

Cero prisas con Kirian Rodríguez, que será suplente ante el Eibar por tercera ocasión consecutiva. "Está acumulando cada vez más minutos. No debemos tener prisas, porque lleva mucho tiempo sin competir al máximo nivel. La carga de entrenamientos nunca es igual a la competición. Pero es un jugador diferencial que nos aporta muchas cosas. Entre todos se complementan muy bien. Llegará el momento de Kirian, porque es un jugador especial. Disfruto con él cada día. Hay que tener paciencia, participará pronto más minutos. Debemos manejar bien sus tiempos".

Nueve duelos, nueve alineaciones diferentes

Se le cuestionó por qué no ha repetido once en las nueve primeras jornadas de competición liguera. "No invento nada, simplemente creo en el colectivo. Eso es lo que nos hace fuerte. Todos se tienen que sentir partícipes de lo que estamos construyendo para 42 jornadas. La idea siempre es la misma: Ser protagonista, robar el balón rápido y atacar muchas veces".

Momento Arturo

Luis García ha contado con dos canteranos como Valentín e Iñaki. En relación al Rey Arturo, le recuerda que "la exigencia es grande" y desvela una conversación con el atacante de Las Palmas Atlético. "Lo valoro de forma positiva, pero tiene que seguir mejorando. Tuve una conversación privada y él sabe la exigencia que hay dentro del club. Sabe la idea que tiene el club con él. La exigencia es grande. Hay futbolistas del primer equipo que han trabajado muy bien y no han tenido la oportunidad. En ese sentido tiene que sentir exprimiéndose, tratando de ser el mejor juegue o no en el filial. Es la única receta para estar cerca de la UD".