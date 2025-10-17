La UD Las Palmas huye del ‘tiquitaca’ y se convierte al resultadismo

La UD es eterna –la frase es del presidente Miguel Ángel Ramírez– y se rige por el catenaccio de Covadonga. Esencia resultadista. El tiquitaca está muerto. Venerar la portería a cero evoca al ascenso de Kresic en la 99-00 (41 goles encajados en 42 jornadas con un coeficiente 0,97) o el de Pimienta en la 22-23 (29 goles recibidos con un coeficiente de 0,69). El cuadro grancanario es quinto (15 unidades, a uno del ascenso directo) con el mayor grado de posesión de Segunda (57,7%) y el mejor guarismo defensivo (cinco dianas en 810 minutos). La formación del estratega ovetense Luis García Fernández, fiel devoto de la Virgen de Covadonga, es el tercero menos realizador (ocho tantos). Cada gol vale 1,83 puntos. Van cuatro porterías a cero y el domingo llega un dolor de muelas como la SD Eibar al Gran Canaria (20.00, LaLiga Hypermotion).

La poesía del poder combinativo de la UD de Quique Setién (de 2015 a 2017) pasó a mejor vida. «Mi estilo es irrenunciable, me da igual si encajo cuatro si luego meto cinco», llegó a valorar el cántabro. Pero para Luis García, todo empieza desde el rigor defensivo. «Debe ser una obsesión tratar de ser el equipo menos goleado», valoró. Ayer, el asturiano insistía que «había que ser protagonistas». Le da otra vuelta de tuerca al discurso de Setién, perfecciona el método.

Van nueve jornadas y nueve alineaciones iniciales diferentes. «No invento nada, simplemente creo en el colectivo. Eso es lo que nos hace fuertes. Todos se tienen que sentir partícipes de lo que estamos construyendo para las 42 jornadas. La idea siempre es la misma: ser protagonistas, robar el balón rápido y atacar mucho».

Lista de contratiempos

La mejor defensa del fútbol nacional –Primera y Segunda– luce de amarillo: solo 78 tiros a Dinko. Además, van 87 intercepciones, 397 recuperaciones, 196 despejes, 430 duelos con éxito y 94 duelos aéreos ganados. La UD de Luis García es el equipo que más faltas recibe de la categoría (159) y marcha décimo en la relación de disparos (79). También es el rey del pase (4.436) y de caer en posición ilegal (27 fueras de juego, cinco corresponden a Milos Lukovic).

El mérito de aplicar el catenaccio de Covadonga reside en combinar resultados con un elevado margen de fatalidad. La UD ha sufrido la pérdida de Jere Recobita para toda la temporada –lesión de cruzado en la rodilla derecha–. Por su parte, Sandro Ramírez aún no ha debutado y su regreso carece de fecha oficial (se hizo una artroscopia en Barcelona en julio). Mika Mármol vuelve contra el Racing de Santander para escenificar una ausencia de hasta siete jornadas consecutivas. El lateral y extremo Viti Rozada (ausente en las primeras seis jornadas), Jesé Rodríguez (KO cuatro duelos), Jonathan Viera (cinco) o Kirian Rodríguez (siete primeras contiendas ligueras).

En las nueve jornadas iniciales de la 16-17 con Setién en el banquillo, la UD firmó 17 dianas a favor y encajó 15 en Primera. Los amarillos se pusieron líderes en un arranque repleto de arte y plasticidad. El (3-3) en el Bernabéu, de marzo de 2017, fue el Van Gogh del ciclo setienista. Una obra maestra de un proyecto que saltó por los aires y acabó con 47 goles en contra.

En la 22-23, con Pimienta, en Segunda, se anotaron trece y encajaron cuatro en las primeras nueve jornadas. Un estilo de posesión como el actual y de elevada contundencia defensiva. La Biblia de Luis García comparte versículos con la partitura pimientista. Pero está en las antípodas de las de Diego Martínez. El preparador vigués, con el que se descendió en la pasada edición liguera, encajó 44 goles en 29 pulsos –coeficiente 1,5 tantos por encuentro– y logró 31. Por su parte, Luis Carrión recibió 17 dianas en nueve contiendas (coeficiente 1,88) de la 24-25 antes de ser destituido.

Ramírez, en la presentación de la cerveza Pío Pío, vinculó con humor la 0,0 con la nueva línea de resultados de la UD de Luis García. «Con la portería a cero, siempre contamos con más opciones de ganar». De la generación infinita de fantasía de Setién a un fútbol indestructible. Un escudo de acero y resultadista. La belleza del pragmatismo y el ascenso directo pasa por batir al Eibar. El cuadro armero lleva dos tantos lejos de Ipurúa. Es el menos realizador visitante y se cita con los isleños, que llevan cuatro en el Gran Canaria. En el imperio del rigor, cada gol es un riñón. El catenaccio de Covadonga es eterno y el nuevo texto sagrado.