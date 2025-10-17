UD Las Palmas - SD Eibar: fecha, horario, estadio y dónde ver la décima jornada de LaLiga Hypermotion

La UD Las Palmas se enfrentará a la SD Eibar este domingo 19 de octubre, a las 20:00 hora canaria. El Estadio de Gran Canaria será el escenario de este emocionante duelo entre dos equipos que están hechos para mantenerse en lo más alto de la clasificación. El partido, correspondiente a la décima jornada de LaLiga Hypermotion, cerrará los duelos del domingo en la Segunda División.

El conjunto amarillo busca seguir sumando de a tres en casa para consolidarse en los puestos de playoff de ascenso a Primera División y, si las circunstancias lo permiten, alcanzar la zona de ascenso directo. El equipo dirigido por Luis García pretende dejar atrás el empate sin goles frente al Granada CF en la jornada anterior y reencontrarse con la senda de la victoria.

La UD Las Palmas busca los 3 puntos ante su afición

El Estadio de Gran Canaria tiene que hacerse fuerte para empujar a la UD Las Palmas hacia el triunfo. El equipo amarillo llega a esta décima jornada con 15 puntos en su casillero, conseguidos gracias a 4 triunfos, 3 empates y 2 derrotas. La defensa canaria está destacando como la más sólida de la categoría, habiendo recibido solo 5 goles en 9 partidos. Sin embargo, en el aspecto ofensivo, el equipo presenta carencias, ya que únicamente ha anotado 8 goles, posicionándose como uno de los ataques menos productivos.

En su último encuentro frente al Granada CF, la UD Las Palmas no pudo ver puerta en un partido en el que no se generaron muchas ocasiones ofensivas. A pesar de esta circunstancia, el conjunto de Luis García supo mantener ordenada la defensa para conceder pocas llegadas a su rival.

Esta jornada, frente a la SD Eibar, los amarillos buscarán retomar la buena racha de los últimos encuentros y demostrar el coraje que los llevó a la victoria. En este nuevo enfrentamiento, la UD Las Palmas deberá afinar su puntería y aprovechar las oportunidades que se presenten en el área rival para volver al camino de la victoria.

La SD Eibar quiere cambiar su dinámica contra la UD Las Palmas

El conjunto armero llega a Gran Canaria en medio de una racha negativa, acumulando tres encuentros consecutivos sin conocer la victoria. El equipo vasco acumula dos derrotas y un empate en sus tres últimos partidos, consiguiendo únicamente una victoria en cinco enfrentamientos. Los azulgrana quieren recuperar sensaciones este domingo en uno de sus desplazamientos más lejanos.

La SD Eibar acumula 12 puntos en la clasificación, con un balance de 3 victorias, 3 empates y 3 derrotas. En sus últimos dos partidos, perdió 1-0 frente a la AD Ceuta y empató sin goles contra el CD Castellón. Los armeros se enfrentan a un reto complicado en su visita a Gran Canaria, donde buscarán revertir la dinámica negativa que los ha acompañado en las últimas jornadas.

¿Dónde ver el partido UD Las Palmas - SD Eibar?

El encuentro entre canarios y vascos podrá seguirse a través de los canales habituales de LaLiga Hypermotion TV. Los clientes de Movistar Plus+ y DAZN verán el partido en este dial. Además, si tienes contratado el canal de la segunda división en Orange TV, Vodafone, Finetwork, Yoigo, Euskaltel, R, Telecable, Virgin Telco y Amazon Prime Video, también verán el partido.

Recuerda que en LaProvincia.es puedes seguir la última hora del partido UD Las Palmas - SD Eibar y toda la actualidad del equipo pío-pío.