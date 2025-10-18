Camisetas especiales, protagonistas de lujo en el paseillo y hasta chocolatinas; la UD Las Palmas se vuelca con la lucha contra el cáncer de mama

Del amarillo al rosa. La UD Las Palmas va a dar un giro a su vestimenta habitual como local en el encuentro de esta noche ante el Eibar en el Estadio de Gran Canaria para apoyar una causa tan noble como vital: ayudar a concienciar a la población de la importancia de la detección precoz y la investigación para combatir el cáncer de mama. Además, los jugadores saltarán al césped en los prolegómenos del choque junto a 22 valientes que han superado o siguen combatiendo esta enfermedad. Todo ello, coincidiendo con el Día Internacional de la lucha contra el cáncer de mama, que se celebra cada 19 de octubre.

Este gesto, que ya ocurrió la temporada pasada en un duelo ante el Girona que acabó con la victoria del cuadro dirigido por aquel entonces por Diego Martínez y en alguna otra ocasión más aunque no siempre bajo un cambio de equipación, pone en bajo el foco todo lo relacionado con el cáncer de mama con el objetivo de poder ahondar un poco más en la sociedad para que comprendan de forma más directa que la lucha no ha terminado y que se debe seguir avanzando en busca de una cura, así como de que tengan en cuenta que son fundamentales las revisiones periódicas.

De hecho, según la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), hay prácticamente un cien por cien de posibilidades de cura si se detecta en su etapa más precoz.

Venta de camisetas

Más allá de ese cambio de color de camiseta, Las Palmas se ha vuelto a volcar en esta batalla con otro tipo de iniciativas para que todos los aficionados puedan también poner su granito de arena. Una de ellas es que tiene a la venta en su tienda oficial la elástica que van a portar los futbolistas en su duelo ante el conjunto armero a un precio de 79,95 euros la de adultos y a 74,95 la de los niños.

La camiseta cuenta con unos detalles, más allá del color, que la diferencian del resto de equipaciones, destacando por el brillo del escudo.

Sin embargo, esos objetos de coleccionista que son precisamente las camisetas de los propios jugadores también se van a poder adquirir una vez finalice el partido. Las que sean usadas tendrá un precio de 200 euros, mientras que las que no se hayan utilizado estarán en 150.

Por otra parte, la UD también está ofreciendo a sus seguidores la posibilidad de apoyar la causa mediante la compra de las camisetas solidarias, que tienen un precio de 5 euros cada una y que también se pueden comprar en la tienda de la entidad.

La recaudación íntegra por la venta de todo el merchandising se va a destinar, a partes iguales, a la Asociación Contra el Cáncer de Las Palmas de Gran Canaria y Asociación Española Contra el Cáncer.

Ir de rosa tiene un premio extra

Asimismo, la empresa Tirma ha decidido sumarse a este impulso por la solidaridad con un ofrecimiento para endulzar la tarde a los seguidores amarillos. Y es que todo aquel que acuda al Estadio de Gran Canaria de rosa va a recibir una ambrosía muy especial antes de acceder al recinto de Siete Palmas.

Lo que está claro es que este tipo de iniciativas generan una ola de confraternización que siempre tiene respuesta, en este caso, por parte del aficionado amarillo. Durante todas las campañas que ha llevado a cabo la UD para luchar contra el cáncer de mama, la réplica desde la grada ha sido buena en todos los sentidos y en este choque ante el Eibar no va a ser diferente. Todo sea por aportar para combatir esta enfermedad que sigue poniendo a prueba la fortaleza de las personas que las padecen y sus familias.