La previa del UD Las Palmas-Eibar: De rosa y sin el canterano Arturo para salir del 'cero ofensivo'

Vuelve Lukovic, Arturo jugará con Las Palmas Atlético en el Anexo ante el Alcalá. La UD Las Palmas de Luis García Fernández, con las bajas de Jere Recobita, Sandro Ramírez, Jonathan Viera, Jesé Rodríguez y Mika Mármol, recibe mañana a la SD Eibar (20.00 horas, LaLiga TV Hypermotion) con la reto de seguir escalando en la tabla hacia el ascenso directo. Y también para huir del 'apagón ofensivo'.

Dinko Horkas. / LA PROVINCIA / DLP

Con la vuelta de Lukovic, que cumplió sus dos partidos de sanción por el escupitajo, el cuadro isleño quiere volver a darse un baño terapeútico de pólvora para escapar del 1-0 o el 0-0. Con el catenaccio de Covadonga, el equipo pío pío se ha convertido en un referente de rigor defensivo. Cuatro porterías a cero y solo cinco tantos encajados en esta franja inicial de nueve contiendas.

Ale García, escoltado por Cedeño y Suárez, en la sesión de hoy sábado en el Gran Canaria. / LA PROVINCIA / DLP

En referencia a la SD Eibar de Beñat, el equipo armero solo cuenta con un punto de visitante. Un empate y tres derrotas, con un balance realizador lejos de Ipurúa de dos goles a favor y cinco en contra. Es el segundo peor visitante. En una noche mágica y de color de rosa, en un 19-O que coincide con el Día Mundial contra el Cáncer de Mama, la UD (15 puntos) amenaza a Dépor (16), Racing de Santander (16), Ceuta (15) y Real Valladolid (15).

Mika Mármol, que regresa contra el Racing, junto a Iñaki y Valentín, en la previa a la contienda ante el Cádiz. / LA PROVINCIA / DLP

Antes de afrontar tres contiendas consecutivas lejos de Siete Palmas -ante Huesca y Sporting en Liga, con la eliminatoria de la Copa del Rey de la proximidad geográfica en Almendralejo en medio-, hay que brindar espectáculo. Con Dinko Horkas en plan estelar, así como con Barcia, Enrique Clemente y Herzog intratables, la muralla de hormigón armado de la UD es un elixir bendito. Evoca al latir del proyecto de Kresic (2000) y la de Pimienta (2023), dos Lamborghinis que besaron la gloria del ascenso.

Luis García Fernández golpea da toques al esférico en Barranco Seco. / LA PROVINCIA / DLP

Lukovic se viste de ejecutor y traslada a Ale García al costado zurdo. Gil, Fuster, Enzo y Amatucci se postulan como los favoritos para fusilar al Eibar. La UD es el segundo equipo menos realizador de Segunda con ocho tantos, solo el colista Real Zaragoza tiene menos pegada (6). Desde es necesidad extrema, Luis García siempre incluye una sorpresa en su propuesta inicial. Lleva nueve jornadas y nueve onces diferentes. La opción de Kirian Rodríguez de titular, encadena dos apariciones de revulsivo para alcanzar los 38', fue abortada por el propio estratega ovetense. "Llegará su momento, porque es un jugador especial. Disfruto con él cada día. Hay que tener paciencia, participará pronto más minutos. Debemos manejar bien sus tiempos".

En las filas del Eibar de Beñat San José, causan baja los dos laterales zurdos (Cubero y Álvaro Rodríguez). Sergio Álvarez es duda y vuelve el veterano José Corpas. El zaguero grancanario Marco Moreno Ojeda contabiliza nueve titularidades y se las verá con el gigante Lukovic.

Alineaciones probables:

UD Las Palmas: Horkas; Viti, Herzog, Barcia, Clemente; Loiodice, Amatucci; Manu Fuster, Iván Gil, Ale García; y Lukovic.

SD Eibar: Magunagoitia; Corpas, Marco Moreno Ojeda, Arbilla, Buta; Nolaskoain, Aleix Garrido, Alkain, Magunazelaia, Adu Ares; y Bautista.

Árbitro: Alejandro Ojaos. Estadio de Gran Canaria (20.00 horas).