Pelea en Siete Palmas: "Uno del Alcalá tenía la cabeza abierta de una pedrada y lo metí en el baño, volaron sillas y botellas"

Palos, piedras y bengalas. A plena luz del día en la mañana de los cristales rotos. Fondos de Segura, una calle sin ley. Siete Palmas, un barrio tomado por los ultras. El enfrentamiento entre seguidores radicales de la RSD Alcalá y de la UD Las Palmas de esta mañana en la arteria capitalina deja testimonios dramáticos. La previa del pulso entre Las Palmas Atlético y el Alcalá de Segunda RFEF, que se disputó en el Anexo de Siete Palmas con victoria para los amarillos por (2-0), estuvo marcada por una batalla campal. Sillas voladoras, cristales rotos y a la pedrada limpia para ilustrar la impunidad de los violentos en el fútbol.

Cristales rotos y una bengala, en la calle de Fondos de Segura. / LA PROVINCIA / DLP

"Metí en el baño del bar a un seguidor del Alcalá que tenía la cabeza abierta de una pedrada. Eran dos y estaban aturdidos y temblando...Estaban aquí tomándose algo cuando gritaron: 'Ya están aquí, tenemos que ir a por ellos", valora un camarero de la Churrería Jonathan que prefiere mantener el anonimato. Había una 'quedada' de violentos y los vídeos de los vecinos de Siete Palmas desnudan el infierno.

El grupo de las Brigadas del Alcalán. / LA PROVINCIA / DLP

"No quiero problemas, algunos vienen aquí a tomar algo y también van de negro. Prefiero estar tranquilo", incide un trabajador de la zona. Los clientes del local de apuestas Sportium también se gozaron el choque de bandas ultras -los dos grupos vestían de negro-.

Las Brigadas Alcalaínas subieron un vídeo en que el sacan pecho por su victoria. Los fieles madrileños señalaban a los amarillos una vez superado el episodio mientras tomaban café en el bar del Anexo y revivían los vídeos del incidente. La moviola del estupor. "Nos provocaron y acorralaron como a las ratas". La llegada de las fuerzas del orden acabó con el episodio, que deja destrozos en coches, papeleras y cafeterías. "Hay una señora herida, que estaba tirada en un charco de sangre con una contusión en la mandíbula", relatan varios testigos.

Papelera arrancada en la calle Fondos de Segura, junto a la Churrería Jonathan. / LA PROVINCIA / DLP

En el partido de Segunda RFEF, el grupo de seguidores del Alcalá estuvo escoltado por las fuerzas del orden -para la entrada, acudir al baño y la cafetería, así como para el abandono para ir al Aeropuerto-. La salida del Anexo, en la que volvieron a pasar por delante de la Churrería Jonathan, se desarrolló sin incidentes reseñables. Los dos grupos vestían de negro y sorprendió la violencia del encuentro. "Hemos vivido derbis con el CD Tenerife, pero lo de esta mañana, sobre las 10.00 horas fue algo salvaje. No se cargaron a alguien de milagro. Pasas miedo", determina Almudena Cabrera, vecina de Siete Palmas.