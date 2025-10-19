Johan Guedes pone el turbo y el filial de la UD Las Palmas maravilla en dos minutos locos

Dos minutos y Johan Guedes. 120 segundos para desatascar al filial de la UD Las Palma de Raúl Martín y firmar un fútbol primoroso del 73 al 75. El atacante de Valsequillo firmó un tanto de bellísima factura y encarriló la victoria ante el Alcalá en un segundo tiempo redentor.

Tras saltar en el 59, se convirtió en el agitador de la batalla para triturar al rival madrileño y poner en pie al Anexo de Siete Palmas (2-0). Iván Medina hizo el segundo y con este resultado, la 'vela chica' encadena dos alegrías y asciende a la novena plaza. Elías Romero brindó las dos asistencias tras un primer tiempo espeso, marcado por los incidentes en la previa en una guerra abierta entre aficionados ultras del Alcalá y de la UD Las Palmas.

Johan Guedes festeja el 1-0 en el Anexo de Siete Palmas, en la recta final del pulso. / LA PROVINCIA / DLP

Al son de los acordes de Elías Romero, Iván Medina e Ian Martínez probaron los reflejos del meta Carlos Pantoja. La dirección de Sergio Viera fue soberbia, eléctrico y quirúrgico.

Con Luis García Fernández y su segundo, Mossa, en el palco del Anexo, acompañado por Miguel Ángel Ramírez y Luis Helguera, el técnico ovetense se perdió los dos goles de los platanitos. Se retiró al inicio del segundo acto, ya que tenía que sumarse a la expedición para concentrarse en un hotel capitalino de cara al pulso ante el Eibar (20.00).

Elías Romero, que logró dos asistencias, celebra el 2-0 de Iván Medina. / LA PROVINCIA / DLP

Francisco Hernández y Borja Sánchez tropezaron con los guantes de Álvaro Killane. Tiro de Elías Romero y descanso. Duelo equilibrado, espeso y marcado por la fuerte temperatura. Con Herzog, Adri Suárez, Valentín e Iñaki en la grada, sonó AC/DC con la aparición de Johan Guedes.

De izquierda a derecha, Nicolás Ortega, Miguel Ángel Ramírez, Tonono, Luis García, Mossa y Luis Helguera en el palco del Anexo. A la izquierda, Vicente Gómez. / LA PROVINCIA / DLP

Dos robos, dos contras, dos asistencias de Elías Romero y un Guedes sideral para definir a la perfección. Se derritió el Alcalá y explotó esta legión de caviar. Inclasificables, artistas y con materia primera para jugar en el primer equipo. Pólvora para Luis García. Así se derriba la puerta.

Alineación de Las Palmas Atlético, antes de batir al Alcalá y ante la mirada de Luis García. / LA PROVINCIA / DLP

Ficha técnica:

UD LAS PALMAS ATLÉTICO: Killane; Brian Velázquez, Villote, Carlos Navarro, Adrián Trespalacios; Sergio Viera, Jerobe (Kirian, 67'), Iván Medina (Yoni, 79'); Elías (Arturo Rodríguez, 79'), Ian Martínez (Sergio Rivarés, 67') y Javi Martínez (Johan Guedes, 59').

RSD ALCALÁ: Pantoja; Edu Viaña, Héctor, Chete, Dani Nieto (Marco, 82'), Aitor, Borja Sánchez (Blanco, 89'), Sergio Marcos (Cheki, 71'), Nico, Izan (Arribas, 82') y Javi Hernández (Portero, 71').

ÁRBITRO: José Martínez Vilches (C. Valenciano). Amonestó por el lado local a Iván Medina, Sergio Viera, Yoni y Arturo; y por el visitante a Héctor, Dani Nieto, Portero, Edu Viaña, Marco, Arribas y al entrenador Vivar Dorado.

GOLES: 1-0: (74') Johan. 2-0: (76') Iván Medina.

INCIDENCIAS: Anexo de Siete Palmas, ante unos 900 aficionados con 100 del Alcalá. Graves incidentes en la previa. Miguel Ángel Ramírez, presidente de la UD, Nicolás Ortega, vicepresidente, Manuel García Tonono, director de Formación y Cantera, Luis García Fernández, primer entrenador, Mossa, técnico asistente y Luis Helguera, director deportivo, presenciaron el encuentro en el palco.