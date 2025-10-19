El pragmatismo de la UD Las Palmas se viste de rosa y desata un terremoto

Rendidos al 'luisismo'. Una industria de goles increíbles. El pragmatismo se viste de rosa. Un terremoto de glamour y eficacia para ponerse segundos. La fórmula conservadora de la UD Las Palmas deriva en un sello de quilates para levantar el Estadio de Gran Canaria. El cuadro amarillo se deshizo del rocoso Eibar (3-1), que se hizo con el control del primer tiempo, con tantos de Ale García (42'), Lukovic (66') y Enrique Clemente (92'). Fue una noche de color de rosa que sirvió para coronar al estratega ovetense, que supo esperar su momento. García alcanza las cuatro dianas como pichichi y Lukovic se ganó el perdón con su flecha de pólvora. Lo del Maradoniano Enrique carece de límites Otro tanto de orfebre.

La flecha de Lukovic que bastó para hacer el 2-0. / LA PROVINCIA / DLP

Tras un primer tiempo de pura agonía, el misil del sureño García brindó una bombona de oxígeno a los locales. Con el 1-0, luego llegó el golazo del ariete serbio que vale para hacer las paces tras su controvertida expulsión por el 'caso del escupitajo'. La asistencia de Marvin Park fue magnífica, para una UD elevada a su versión más plástica. Nada que ver con lo visto en Los Cármenes.

Ale García, sobre el banderín de córner, celebra su cuarto tanto de este curso. / LA PROVINCIA / DLP

Martón hizo el 2-1 y tocó sufrir. Culo en el área y un Dinko meritorio. En esa fase de pura resistencia, llegó el misil de Enrique Clemente. El Maradona del gol del Roque Nublo con un golpeo seco desde la frontal desató el éxtasis. Tres tantos en la noche perfecta, con un estadio entregado con ola incluida.

Amatucci avanza con el esférico en un lance de la segunda parte. / LA PROVINCIA / DLP

Del padecimiento a un caudal ofensivo

El Eibar de Beñat fue mejor en el primer tiempo. Salvo un remate, a bocajarro de Lukovic, el resto fue un claro y abrumador dominio armero. Del paradón de Magunagoitia con el hombro a una exhibición de Horkas. El colegiado anuló un tanto a Guruzeta (39') por falta a Marvin Park y en el siguiente fotograma, el misil tierra-aire de Ale García. El sureño recibió un pase profundo de Amatucci que le permitió encarar a Magunagoitia y superarlo de disparo a la escuadra. Ubicado en la izquierda, Viti estaba por la derecha con Lukovic de nueve.

La UD cambió de forma radical en el segundo tiempo. Fue a por el partido, dio un pase adelante y lució su arista más incisiva. Una cabalgada de Marvin Park por la derecha le dejó un balón al corazón de área para Lukovic. El remate fue primoroso. A lo Van Basten o Ibrahimovic. Volando sobre el Roque Nublo para ganarse el perdón. La derecha del serbio vale un camión de lingotes de oro.

Renació el Eibar y con asistencia de Alkain, Javi Martón mandó el esférico a la red. Desmostró una habilidad extrema en el jardín de Dinko para elevar el suspense. Pero era la noche de Luis García, de Ale y Lukovic. De la habilidad extrema de Amatucci y de un bigoleador llamado Enrique Clemente. El zaragozano fusiló a Magunagoitia con un misil impecable. El cuadro armero, con un 60% de control de pelota, se vio superado por la versión total de los realizadores del apoteósico triunfo en el Nuevo Arcángel. Segundos y sin los ultras en la grada, esta UD es capaz de todo. Sabe defender, pero también atacar en 'modo vendaval'.

Puro éxtasis por Recobita, que se opera en los próximos días, y por las víctimas del cáncer. Barcia dio el susto por un golpe en la cabeza pero fue otra pieza capital. Ovación para Gil (62') y a Kirian por su entrada.