Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Una guerra de ultras provoca el caos en Siete Palmas

El sector de fieles del equipo madrileño desplazados para presenciar el encuentro entre Las Palmas Atlético y el RSD Alcalá tiran piedras y agreden a vecinos de la zona a modo de defensa ante los ataques de la Ultra Naciente

Incidentes en la previa del Las Palmas Atlético - Alcalá

Incidentes en la previa del Las Palmas Atlético - Alcalá

La Provincia

Paco Cabrera

Carla Gil Alberiche

Las Palmas de Gran Canaria

Domingo marcado por la violencia en Fondos de Segura. Los fieles del Alcalá desplazados desde Madrid para presenciar el encuentro entre su equipo y Las Palmas Atlético de Segunda RFEF protagonizaron una pelea con todo lo que encontraron a su alrededor, en la que también estuvieron involucrados la Ultra Naciente de la UD Las Palmas.

El episodio, ocurrido en torno a las diez de la mañana, provocó una nutrida presencia policial con una señora herida en el cuello, pedradas y establecimientos afectados con rotura de cristales. Varios de los implicados han sido identificados y el resto, se encuentra en el interior del Anexo bajo vigilancia. El encuentro, se jugó con total normalidad y sin más incidentes.

Los radicales del equipo madrileño se defienden de los hechos y aseguran que que "les atacaron" y que los del sector de la Naciente amarilla "son unas ratas".

Unos incidentes que coinciden con el partido que esta noche (20.00 horas, LaLiga Hypermotion) enfrentará a la UD Las Palmas con el Eibar en el Estadio de Gran Canaria.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Un fallecido y dos heridos graves en un accidente entre un turismo y una guagua de Global en Juan Grande
  2. Carolina Darias, sobre el cierre de la panadería Miguel Díaz: 'No es una decisión agradable, pero la legalidad no tiene atajos
  3. Ni Madrid ni Cantabria: el mejor bocadillo de calamares está en esta villa de Gran Canaria
  4. El fallecido en el accidente frontal de Juan Grande es un expolicía condenado por tráfico de droga
  5. Detenido el histórico narcotraficante 'El Guaca'
  6. Marcha atrás al intento de regular los dúplex de La Minilla que exceden la altura máxima
  7. Muere Toni Hernández Benítez, líder de la vida
  8. Un comisario jefe de la Policía Nacional en Canarias da positivo en un control de alcoholemia mientras estaba de servicio

Una guerra de ultras provoca el caos en Siete Palmas

Una guerra de ultras provoca el caos en Siete Palmas

UD Las Palmas-Eibar, el pulso de los contrastes y una diferencia de 352.460 habitantes

UD Las Palmas-Eibar, el pulso de los contrastes y una diferencia de 352.460 habitantes

Muriqi y Flick: la historia de dos peinetas y la UD Las Palmas como perjudicada con el tanto más surrealista

Muriqi y Flick: la historia de dos peinetas y la UD Las Palmas como perjudicada con el tanto más surrealista

La previa del UD Las Palmas-Eibar: De rosa y disparen a puerta para ser eternos

La previa del UD Las Palmas-Eibar: De rosa y disparen a puerta para ser eternos

Camisetas especiales, protagonistas de lujo en el paseíllo y hasta chocolatinas; la UD Las Palmas se vuelca con la lucha contra el cáncer de mama

Camisetas especiales, protagonistas de lujo en el paseíllo y hasta chocolatinas; la UD Las Palmas se vuelca con la lucha contra el cáncer de mama

La UD Las Palmas huye del ‘tiquitaca’ y se convierte al resultadismo

La UD Las Palmas huye del ‘tiquitaca’ y se convierte al resultadismo

¿Qué jugador del Eibar fue recogepelotas en el Gran Canaria y protagonista de una campaña de abonados de la UD Las Palmas?

¿Qué jugador del Eibar fue recogepelotas en el Gran Canaria y protagonista de una campaña de abonados de la UD Las Palmas?

Rostros del cáncer de mama V: Librado Herrera y una batalla sin terminar combatida con su «ejército» particular

Rostros del cáncer de mama V: Librado Herrera y una batalla sin terminar combatida con su «ejército» particular
Tracking Pixel Contents