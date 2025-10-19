Una guerra de ultras provoca el caos en Siete Palmas
El sector de fieles del equipo madrileño desplazados para presenciar el encuentro entre Las Palmas Atlético y el RSD Alcalá tiran piedras y agreden a vecinos de la zona a modo de defensa ante los ataques de la Ultra Naciente
Domingo marcado por la violencia en Fondos de Segura. Los fieles del Alcalá desplazados desde Madrid para presenciar el encuentro entre su equipo y Las Palmas Atlético de Segunda RFEF protagonizaron una pelea con todo lo que encontraron a su alrededor, en la que también estuvieron involucrados la Ultra Naciente de la UD Las Palmas.
El episodio, ocurrido en torno a las diez de la mañana, provocó una nutrida presencia policial con una señora herida en el cuello, pedradas y establecimientos afectados con rotura de cristales. Varios de los implicados han sido identificados y el resto, se encuentra en el interior del Anexo bajo vigilancia. El encuentro, se jugó con total normalidad y sin más incidentes.
Los radicales del equipo madrileño se defienden de los hechos y aseguran que que "les atacaron" y que los del sector de la Naciente amarilla "son unas ratas".
Unos incidentes que coinciden con el partido que esta noche (20.00 horas, LaLiga Hypermotion) enfrentará a la UD Las Palmas con el Eibar en el Estadio de Gran Canaria.
