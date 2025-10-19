UD Las Palmas-Eibar, el pulso de los contrastes y una diferencia de 352.460 habitantes

La población de Eibar (27.540 habitantes) entra en el Estadio de Gran Canaria (aforo de 32.000 espectadores a unas semanas de iniciar una reconstrucción de vanguardia para quedarse con 44.484 butacas). Las Palmas de Gran Canaria tiene 380.000. La Segunda de la igualdad extrema arroja contrastes infinitos. La SD Eibar de Beñat, que esta noche busca su primera victoria foránea del curso ante la UD Las Palmas, representa a una población que no llega a 28.000 y que en el pasado curso 24-25 tuvo el aliento de unos 6.300 abonados -uno de cada seis eibarrés se hizo socio-.

Todo un récord. Cuentan con un plantel tasado en 18,5 millones y un techo salarial de 8,9 kilos. Subsisten con la aportación de jugadores del CD Mirandés, Real Sociedad y Athletic Club del Bilbao. Ocupa el puesto 35 del ranking histórico de Primera con siete campañas en la máximas categoría. Solo el Andorra de Piqué (Andorra la Vieja tiene 25.000 habitantes) defiende a una ciudad más pequeña en la competición.

Por su parte, la UD es el segundo club con mayor número de habitantes de Segunda, solo superado por el colista Real Zaragoza. La capital maña cuenta con 700.000 habitantes y luego aparecen Castellón (626.000), Málaga (600.000), Córdoba (330.000), Valladolid (300.000), Gijón (270.000), A Coruña (250.000), Granada (235.000), Almería (203.000), Leganés (195.000), San Sebastián (190.000), Santander (180.000), Albacete (180.000), Burgos (180.000), León (130.000), Cádiz (110.000), Ceuta (83.000) y Miranda de Ebro (37.000).

La formación amarilla de Luis García Fernández está valorada en 39,3 millones -el tercer equipo más caro de Segunda- y está respaldada por 23.563 abonados. Es cifra récord en los 76 años de vida de la UD Las Palmas en la categoría de plata. El techo salarial del proyecto de Luis Helguera, arquitecto ideológico, es de 13,3 millones -tienen una capacidad de gasto de 4,4 kilos más que los armeros-. La entidad pío pío acumula 36 temporadas en Primera y es el vigésimo en la tabla histórica de la máxima categoría -supera a Getafe, Rayo Vallecano, Granada, Málaga CF, Alavés, Elche, Levante, Hércules o CD Tenerife-.

La asistencia media en el Gran Canaria en esta campaña es de 19.583 espectadores. La afición pío pío cuenta con el quinto mejor dato de Segunda, superados por La Rosaleda (25.788), Riazor (24.474), El Molinón (24.038) y El Sardinero (20.983). La afluencia media en Ipurúa es de 5.061 (18º en la tabla de la fidelidad). Cabe recordar que el aforo el recinto armero es de 8.164 butacas.

Siete cursos del tirón

En lo que respecta al total de espectadores en estas nueve jornadas, la UD ha congregado en el Gran Canaria un total de 97.916. El rey del aliento es el Málaga CF con 128.941, seguido por Sporting de Gijón (120.188) y Racing de Santander (104.916). La SD Eibar ha metido un total de 25.306 fieles en su recinto en sus cinco duelos de local. El Andorra cuenta con el menor respaldo: un total de 13.213 fieles y una media de 3.303.

Eibar, a 47 kilómetros de Bilbao, fue ciudad de Primera durante siete temporadas consecutivas (desde la 14-15 a la 20-21). No regresó al ático del balón. En ese tramo, la UD permaneció cinco en la máxima categoría en dos ciclos (desde la edición liguera 15-16 a la 17-18 y de la 23-24 a la 24-25).

Esta noche, en el césped de Siete Palmas, los presupuestos y el número de habitantes de cada escudo queda en segundo plano. El Eibar es un hueso duro y la UD no ha sido capaz de batir a los armeros desde 2016. Dos realidades y una diferencia de 352.460 habitantes y tres puntos en la tabla.