El cabreo de los ultras de la UD Las Palmas: "Yo tengo que soplar 0,0 % de alcohol y otros entran de romería"

Ultra Naciente, de nuevo en el ojo del huracán. La noche de las gargantas mudas. De los vallas voladoras al silencio en el reino de Luis García. La historia de una deserción por los controles de alcoholemia en el interior del Gran Canaria antes del seísmo de pólvora de una UD de color de rosa. El grupo de animación de Las Palmas abandonó ayer el recinto del Gran Canaria en el primer tiempo -sobre los 20 minutos de juego- en la contienda de la décima jornada ante la SD Eibar (3-1). Una fuga con cabreo y que llegó horas después de la guerra de ultras de la UD y Alcalá. Los seguidores del sector más caliente denuncian un trato "discriminatorio" y cuestionan el exceso de celo policial -la Unidad de Intervención Policial UIP fue la responsable del dispositivo- por la aplicación de los controles de alcoholemia.

El sector de Naciente, antes de abandonar el Gran Canaria por los controles de alcoholemia. / ANDRES CRUZ

Los fieles más ruidosos se perdieron lo mejor del curso. Recital ofensivo y pragmatismo letal sin la marea amarilla más famosa. La fuga del sector de Ultra Naciente vino acompañada de una sonora ovación del Gran Canaria -luego llegaron pitos, la ola, 'chicharrero el que no bote', tensión y el 'Clementazo' como punto y final-. La reacción de abandonar el sector vino provocada por la intervención policial, que practicó decenas de controles de alcoholemia dentro de la nueva normativa de la Comisión Antiviolencia -los aficionados con síntomas de embriaguez serán sancionados con multas de 3.000 a 10.000 euros-. El porcentaje tolerado es del 0,0 %. El tumulto en la zona de acceso de Naciente fue evidente.

El sector de Ultra Naciente, en Santa Cruz de Tenerife, camino del Heliodoro para el derbi de 2023. / LA PROVINCIA / DLP

Los graves incidentes de la mañana de ayer domingo en Fondos de Segura entre los radicales de la UD y la RSD Alcalá de Segunda RFEF dejó dos heridos. Y de paso activó el novedoso protocolo de la Policía Nacional y Antiviolencia dentro de la Ley de Deporte. Ultra Naciente denuncia un trato "discriminatorio" en relación con otros abonados. Se aplicaron decenas de controles en el interior del recinto. Hubo multas, retiradas de abonos y socios que rechazaron pasar el test para darse media vuelta. La Policía requisó banderas y el tifo al sector de animación en la previa del encuentro. Y luego les aplicó en el interior la nueva Ley del Deporte en un episodio novedoso a todas luces.

Sin embargo, los aficionados del Alcalá, que protagonizaron los episodios violentos en Fondos de Segura, entraron al Anexo sin problema -estuvieron escoltados en todo momento-. No pasaron test de alcoholemia alguno.

El grupo de animación Ultra Naciente, en el muelle de Santa Cruz de Tenerife. / LA PROVINCIA / DLP

"Si te tomas un vino o una caña, ya cantas. Como vengas de un almuerzo no te digo nada. Pararon a más de 40 abonados, algunos con sus hijos. Te retiran el abono y tienes que abonar la multa con la nueva ley. En los palcos de los estadios se consume alcohol y no pasa nada. Pero es que hay una fan zone y se consumen botellines en la previa. Yo tengo que soplar y dar 0,0 % de alcohol", valora un ultra de la UD a este medio.

Este abonado del sector de Naciente critica los incidentes entre ultras amarillos y los del Alcalá. "Ya sabemos lo que pasó y no fue apropiado en Fondos de Segura. No podemos pagar todos por cuatro niñatos", valora este veterano de grada, con viajes a Tenerife, Camp Nou y Bernabéu para alentar al equipo de su corazón. Desde la Naciente, insisten que "algunos entran en otras gradas como Curva, Tribuna o Sur y vienen de romería. Llevan 20 cervezas y no pasa nada". El consumo y venta de alcohol en el Gran Canaria está prohibido, así como en los campos de Primera y Segunda. La sanción a la que se puede enfrentar la UD Las Palmas es de 50.000 euros.

Las vallas voladoras del pasado agosto, antes de la disputa de la final del Trofeo Teide entre fieles de la UD y el Tenerife. / LA PROVINCIA / DLP

El derbi de las vallas voladoras en La Orotava

Al episodio de la guerra entre ultras de Fondos Segura, con la pelea de radicales de la UD y Alcalá, cabe sumar lo acontecido en la previa de la final del Trofeo Teide del pasado 2 de agosto. Volaron vallas entre aficionados de Ultra Naciente y Frente Blanquiazul. Vestidos de negro, vieron el partido ante el CD Tenerife en uno de los fondos y abandonaron el Estadio de Los Cuartos antes del final del pulso para ir al Aeropuerto de Tenerife Norte. La tarde de los vallazos, la mañana de los cristales rotos y la deserción del Gran Canaria por el nuevo protocolo de la Comisión Antiviolencia. Ultra Naciente siempre late bajo los focos pero reclama controles de alcoholemia para todos los graderíos.