Los Brigadas culpan a Naciente del origen de la guerra de ultras: "Los aficionados de la UD Las Palmas nos lanzaron piedras"

Las Brigadas Alcalaínas de Alcalá de Henares, que protagonizaron un enfrentamiento con el sector de Naciente de la UD Las Palmas, relatan en un escrito que fueron atacados en primer instancia, el pasado domingo, bajo una lluvia de piedras, que dejó a una vecina de Siete Palmas herida. La previa del pulso entre Las Palmas Atlético y el Alcalá de Segunda RFEF deparó en una guerra de bandas ultras, desde las 10.00 horas, que dejó a un aficionado del club de Alcalá con un corte en la cabeza por la contusión de una piedra.

Imágenes de los destrozos en la calle de Fondos de Segura tras la guerra de ultras. / LA PROVINCIA / DLP

'La responsabilidad de la seguridad recae tanto en la UD Las Palmas como en la Delegación del Gobierno (...) Aterrizamos el domingo y nos acercamos a los bares cercanos sin movernos de la ubicación [en referencia a la zona de Fondos de Segura a la altura del Bazar Daily y de la Churrería Jonathan]. Alrededor de las 10.30 horas, aficionados de la UD Las Palmas, con una actitud nada amigable, aparecen lanzando piedras y otros objetos a los aficionados alcalaínos. Las imágenes que se han podido ver son simplemente fruto de la defensa de nuestra integridad ante los ataques recibidos. Sin incumplir ninguna norma, utilizando nuestros medios ante un ataque externo'.

Un trabajador de la Churrería Jonathan posa con la piedra que dejó malherido a un ultra de los Brigadas. / LA PROVINCIA / DLP

Además, relatan que 'los testigos pueden dar fe de todo. Además, pueden demostrar que la señora que se vio envuelta en el percance fue atendida en primera instancia por nosotros'. El grupo no hace alusión al lanzamiento de piedras, botellas y papeleras a los ultras de la UD Las Palmas, como queda patente en las imágenes.

El texto concuerda con las declaraciones de los camareros de la Churrería Jonathan, que se vieron obligados a meter en el baño del local a un aficionado del Alcalá con la cabeza abierta. "El otro estaba temblando". Sobre las 10.45 horas, llegaron las fuerzas del orden y los seguidores alcalaínos fueron trasladados al interior del Anexo de Siete Palmas. Durante el partido, que concluyó 2-0 para Las Palmas Atlético, no hubo altercados.