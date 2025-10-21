Las cifras de la 'fiebre rosa' de la UD Las Palmas: 2.600 euros por trece camisetas, cola, madrugón y la de Jesé sin vender

La 'fiebre amarilla' se ha convertido en rosa. Desde las 8:30 de la mañana, una hora y media antes de que la Tienda Oficial de la UD Las Palmas abriera sus puertas, ya había expectación. Eran los primeros aficionados, que decidieron madrugar para poder hacerse con la elástica de sus ídolos. Con un coste de 200 euros la de los jugadores que habían tenido minutos contra el Eibar y 150 las que no, el club amarillo tiene como objetivo destinar lo recaudado a partes iguales a la Asociación Española contra el cáncer de la provincia de Las Palmas y a la Asociación Canaria contra el Cáncer de Mama y Ginecológico.

Hasta el momento de escribir estas líneas, la UD ya había vendido las camisetas de todos los futbolistas que saltaron al césped del Gran Canaria a excepción de la de Manu Fuster, Marc Cardona e Iñaki. De los que no tuvieron minutos, todavía está a la venta la de Jaime Mata, PejiñoSandroAdam Arvelo, Cristian, Valentín o Cedeñosiendo la más llamativa la de Jesé Rodríguez, que hasta el momento sigue expuesta en los percheros de la Tienda.

Entre los curiosos que se acercaron hasta las inmediaciones del feudo amarillo ya fuera para comprar o para mirar, destacan Antonio Mejías y su pareja Adaya Suárez. Dos aficionados a la UD que decidieron comprar la elástica de Ale García. "No es la que utilizó en el partido porque esa voló, pero hemos comprado la rosa y la serigrafiamos con su nombre y dorsal", explican estos dos jóvenes abonados.

Fanáticos de la UD

Una locura por el equipo de la tierra que les ha llevado a comprar las cuatro camisetas del conjunto de Luis García esta temporada: las tres con las que jugarán a lo largo de la temporada y la rosa, que adquirieron ayer. A sus espaldas, nombres como el de Álex Suárez, Kirian Rodríguez o Recoba. "La camiseta me la pongo para todo, para ir a trabajar, para pasear o incluso para dormir", explica Antonio, que lleva en la mano, con sumo cuidado, la camiseta recién serigrafiada del nene de oro Ale García.

La pena de esta pareja amarilla está en no haber podido llegar a comprar la camiseta de Álex Suárez, un veterano al que siguen y admiran desde hace tiempo. "Es el capitán y nos hubiera gustado conseguirla, pero nos comentaron que ya había cola desde las 8.30 horas y la de los jugadores más veteranos volaron", comentan.

Las elásticas estarán a la venta en la Tienda Oficial hasta agotar existencias. Las que lucieron los futbolistas del Eibar antes de que comenzara el encuentro, también están disponibles y lo recaudado será destinado.