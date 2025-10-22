Gil y un reencuentro con Diego Martínez en Las Arenas: "No guardo rencor a nadie; me hizo más fuerte en la UD Las Palmas"

Gil es Gil. La venganza del renacido de la UD Las Palmas. De suplente en la Copa ante el Ontiñena para mendigar por un gramo de gloria al príncipe del partenón -fue ovacionado en el pulso ante el Eibar por el respetable de Siete Palmas, que comenzó pitando y acabó haciendo la ola-. ¿Qué haría Iván Gil se reencuentra con Diego Martínez y Luis Carrión en el Centro Comercial de Las Arenas?

"No guardo rencor a nadie. Cada entrenador tiene su forma de ver el fútbol y de contar con diferentes jugadores. El año pasado no encajaba en sus planes [cero minutos con Carrión en Primera y otro cero con Martínez], pero les daría las gracias, no obstante. Porque a nivel mental y futbolístico soy más fuerte".

Diego Martínez, durante su ciclo de técnico de la UD Las Palmas. / LA PROVINCIA / DLP

Todo se reduce a un "he vuelto a sonreír". Y no tiene miedo a las alturas por latir en ascenso directo. "No hay vértigo".

Gil festeja su primera diana ante la Real Sociedad B. / LA PROVINCIA / DLP

Con dos goles en 424 minutos y seis titularidades tras diez jornadas de Liga con Luis García Fernández, se l cuestionó si renovaría al estrega ovetense. "Encaja en el juego de la UD Las Palmas y de la Isla, pero eso no me compete a mí...Esa pregunta es para Helguera". Y estira su defensa del técnico asturiano, que ha catapultado a los amarillos hasta la segunda plaza de la tabla -es el menos batido con seis dianas encajadas en diez contiendas ligueras-.

"Desde que llegó el míster ha causado buena sensación, no solo por su ayuda sino por el estilo de juego que a Las Palmas le va muy bien. Nos ha transmitido la idea de saber defender sin balón, de tener recuperación tras pérdida y ser vertical tras la recuperación", determina.

Inexpugnable El Alcoraz

Este viernes y desde las 19.00 horas, toca batir a la SD Huesca, un feudo inexpugnable. La UD Las Palmas no ha ganado nunca en El Alcoraz. "Nos espera un partido muy complicado, como todos, con un rival que nos exigirá mucho. Tenemos que encontrar la mejor versión si queremos sacar algo positivo de allí. En lo personal estoy muy bien, con mucha confianza y disfrutando (...) Como el resto del equipo, es un buen momento pero queda muchísimo".

A falta de 32 jornadas, la obsesión por dejar la portería a cero es una frase que llevan tatuado en el pecho. "No tenemos vértigo. Todo el equipo es consciente en la situación en la que estamos mirando día a día. A nivel defensivo estamos siendo un equipo sólido. Marcar goles es lo que te hace estar arriba, pero mantener la portería a cero te lleva a conseguir siempre buenos resultados".

Ganar con un 39% de posesión y la UD poliédrica

Gil reconoce que hay aplicar "fórmulas" para sorprender al rival. "Somos conscientes de que los rivales nos estudian muchísimos por nuestro estilo de juego. Tenemos fórmulas para ganar ventajas en los partidos. Una de ellas es que cuando nos aprietan arriba, quizá jugamos en largo para ponernos en ventaja". Del tiquitaca al fútbol más primitivo para finalizar con Lukovic. Es la UD de los mil regitros con el renacido por bandera. Un gil que emociona y cautiva sin rencor. Consume la bebida isotónica del 0,0 % de odio a Martínez.