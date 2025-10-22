El peregrinaje de la UD Las Palmas por la Península: tres viajes en doce días, 12.558 kilómetros, seis aviones y el aval del invicto

Tres desplazamientos, doce días y una ruta de 12.558 kilómetros. La misma distancia que existe del partenón del Gran Canaria al Polo Norte y regresar. O de la Isla a Moscú con su viaje de vuelta. La UD Las Palmas afronta tres pulsos consecutivos de visitante entre Liga (Huesca y Sporting) y Copa del Rey (SD Extremadura). Mañana, la expedición vuela a Madrid y luego se dirige en guagua a Huesca para jugar en el inexpugnable El Alcoraz. El viernes, la formación de Luis García Fernández abre la 11ª jornada de la competición de plata ante los azulgranas de Sergi Guilló (19.00 horas, TV Canaria, LaLiga TV). Tras el pulso liguero, sesión preparatoria en la Ciudad Deportiva Base Aragonesa de Huesca y desplazamiento en guagua al Aeropuerto de Zaragoza.

En el viaje a Huesca, de ida y vuelta, la expedición amarilla completará un total de 4.746 kilómetros. El lunes, toca volar al Aeropuerto de Sevilla para luego desplazarse al Estadio de El Almendralejo. La UD busca el pase a la segunda ronda ante el Extremadura desde las 20.00 horas del martes. Se vuelve por la aeródromo de la capital hispalense para cifrar el desplazamiento en 3.260 kilómetros. Para competir en Gijón contra el Sporting de Eric Curbelo, vuelo directo al Aeropuerto de Asturias el sábado 1 de noviembre, para jugar un día después en el Estadio El Molinón-Enrique Castro 'Quini'.

El desplazamiento a tierras asturias son 4.552 kilómetros. El próximo duelo de la UD en el Gran Canaria es el domingo 9 de noviembre en el Gran Canaria ante el líder Racing de Santander (13.00 horas). Luego, otro viaje a Valladolid para visitar el Nuevo José Zorrilla el viernes 14 de noviembre (19.30 horas).