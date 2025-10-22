Una renovación a base de golazos para Clemente en la UD Las Palmas y más novias para Ale García

El Maradona maño y la UD sientan las bases de una ampliación contractual ganada a base de golazos. Total sintonía. El zaguero zurdo Enrique Clemente (Zaragoza, 26 años), cuyo contrato finaliza el 30 de junio, es una de las grandes sensaciones del curso con dos tantos de bandera y la condición de indiscutible en el lateral-y eso que se fichó al marbellí Cristian Gutiérrez por 750.000 euros del Eibar-.

Enrique Clemente, junto al resto de compañeros, al término de un entreno en Barranco Seco. / LA PROVINCIA / DLP

705 minutos en ocho duelos y las obras maestras del Arcángel ante el Córdoba, en plan maradoniano tras marcharse de cuatro rivales y recorrer 120 metros, y el zarpazo desde la frontal ante los armeros. Y el viernes (19.00 horas, TVC) busca su tercera diana ante el Huesca en el Municipal de El Alcoraz.

Doblete que bien vale una continuidad para un activo que ha disparado su cotización por culpa del catenaccio de Covadonga. Al igual que Ale García -autor de cuatro dianas-. Moisés García, exdelantero del Villarreal CF, Real Zaragoza, Celta, Leganés, Sevilla, Elche o Hércules, es el agente de Clemente, que disfruta de su mejor momento de amarillo tras salir cedido al Racing de Ferrol (23-24) y Zaragoza (24-25).

La conexión entre Moisés García y Luis Helguera es total y la continuidad del jugador maño no supondrá complicación alguna para la dirección deportiva.

La segunda plaza activa la operación generación de patrimonio. El peaje indirecto de la gloria. El catenaccio de Covadonga de Luis García ha disparado además la cotización del pichichi Ale Garcia.‘Novias’ para el estilete de Santa Lucía, que ya había despertado el interés del Villarreal CF hace varias tres semanas. Al Submarino Amarillo de la Liga de Campeones se le suman ahora clubes de la máxima categoría como el Celta y Osasuna.

El perfil de Ale García encaja en la predisposición eléctrica y de gran entrega física del cuadro de Marcelino García Toral, que ayer cayó ante el Manchester City en la fase de grupos de la Champions (0-2). En el equipo amarillo, Moleiro, cuya salida el pasado junio ya dejó en las arcas de la UD unos 16 millones. También milita el lateral catalán Sergi Cardona (117 duelos disputados con Las Palmas).

Barcia y Mika Mármol

Desde el club isleño, insisten que la continuidad de Ale García no corre peligro. Tiene una cláusula de 30 millones y contrato hasta junio de 2029. El ascenso ataría el futuro del pistolero con un proyecto en el reino de Pedri y Mbappé. Si no se logra el tercer ascenso a Primera bajo el mandato de Miguel Ángel Ramírez y del capitán Jonathan Viera, el traspaso sería necesario para mantener el equilibrio financiero de la entidad -en el verano de 2026 se perciben los pagos correspondientes de los traspasos de Saúl Coco (vendido al Torino por siete kilos) y el citado Moleiro-.

Renovación de Enrique Clemente, un Ale García con un caché de Primera y una UD con Sergio Barcia. Ramírez ya confirmó en la presentación de la nueva cerveza Pío Pío que con el ascenso se compra al vigués. El zaguero, el mejor de Segunda, está cedido hasta junio por el Legia de Varsovia polaco. El club pío pío tiene una opción de compra el próximo verano por una cifra que ronda los 1,5 millones y se ejecutará.

De forma paralela al aumento de presupuesto con el regreso a Primera, también hay un plan si no se sube. Generar valor y seguir estirando la cuerda de un proyecto sin límites. En el caso de Mika Mármol, su contrato finaliza el 30 de junio. Desde enero ya puede negociar con otro equipo. Solo se puede afrontar la ampliación en Primera. Pero vendrán otros Mikas. El ingenio en la UD es infinito.