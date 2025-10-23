Hora y cómo ver gratis en directo por televisión y el móvil el partido SD Huesca - UD Las Palmas
El conjunto entrenado por Luis García quiere seguir peleando por continuar en los puestos de ascenso a Primera División
La UD Las Palmas tiene en su mano la oportunidad de mantenerse una jornada más en los puestos de ascenso directo a Primera División. El equipo dirigido por Luis García busca prolongar su buena racha frente a la SD Huesca, que afronta este encuentro tras haber superado un episodio de gastroenteritis colectiva que le impidió disputar la última jornada de LaLiga Hypermotion.
El conjunto amarillo se prepara para un nuevo duelo liguero con el objetivo de consolidar sus buenas sensaciones, mejorar su juego colectivo y encontrar la fórmula para prolongar su dinámica positiva a lo largo de varias jornadas. Los jugadores de Luis García parece que ya van teniendo la buena sintonía sobre el césped que se le había echado en falta en el arranque de la competición.
Así está la UD Las Palmas tras 10 jornadas
El equipo 'Pío-Pío' acumula 18 puntos de 30 posibles, situándose en la segunda posición de la clasificación de LaLiga Hypermotion. Desde el inicio de la competición, la UD Las Palmas no había logrado consolidar su buen juego, pero ahora ha conseguido sumar 4 victorias en los últimos 6 partidos.
El equipo ha mostrado una notable mejoría en su rendimiento, destacando especialmente en la solidez defensiva, encajando un solo gol en cinco encuentros. Los amarillos también han mejorado su efectividad de cara al gol, lo que le ha permitido sumar victorias en partidos ajustados.
En su último encuentro, los amarillos hicieron del Estadio de Gran Canaria su fortín para vencer por 3-1 a la SD Eibar en un encuentro que pudieron dominar de principio a fin.
La SD Huesca quiere seguir escalando puestos
La SD Huesca ocupa la 14ª posición en la clasificación con 10 puntos, aunque cuenta con un partido menos. Los aragoneses llegan tras una semana complicada, marcada por un brote de gastroenteritis en la plantilla que les impidió disputar su encuentro frente a la Real Sociedad B. Los azulgranas han conseguido solo una victoria en sus últimos cuatro partidos y buscan cambiar esta dinámica negativa frente al equipo dirigido por Luis García.
Dónde ver el SD Huesca - UD Las Palmas
El balón echará a rodar a las 19:30 hora canaria (20:30 hora peninsular) en el estadio El Alcoraz. El duelo podrá verse de manera gratuita a través de RTVC. La Tele Canaria retransmitirá este encuentro para todos los aficionados canarios que no viajen a Huesca. Desde la península, el choque podrá verse por Gol TV, disponible en el canal Veo 7 y la televisión autonómica aragonesa.
El partido también se podrá seguir por los canales habituales que ofrecen LaLiga Hypermotion TV: DAZN, Movistar Plus+, Orange TV, Vodafone, Finetwork, Yoigo, Euskaltel, R, Telecable, Virgin Telco y Amazon Prime Video.
En LaProvincia.es tienes la oportunidad de estar al tanto del último minuto del encuentro entre la SD Huesca y la UD Las Palmas, así como de toda la actualidad relacionada con el equipo pío-pío.
