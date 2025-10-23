Tirón de orejas de Luis García a Gil: "Decir que la UD Las Palmas es favorito es serlo pero para llevarte una hostia"

Palo dialéctico de Luis García Fernández a Iván Gil. La UD Las Palmas no es favorito al ascenso. El técnico amarillo desdice al mediapunta, que 24 horas antes había asumido la condición de "favoritos para el ascenso".

“Iván Gil es un tío demasiado tímido. No fue suficientemente explícito de lo que quería decir. Él acepta el rol de favorito, pero quería decir todo lo contrario. Pensamos no más allá del partido de Huesca. El mundo del fútbol está lleno de frases hechas y siempre se dice que el equipo descendido es favorito a algo. Si tenemos en la cabeza ser favoritos, seremos favoritos a darnos una hostia de campeonato", analizó esta mañana.

Luis García Fernández, en imagen de archivo. / ANDRES CRUZ

De cara al duelo de mañana ante la SD Huesca en El Alcoraz (19.30 horas, TVC), y en una semana con tres viajes, no quiere poner excusas.

"No pongo excusas, me siento un gran privilegiado. Tenemos ese hándicap de los viajes y cargamos la maleta de ilusión, de que somos un equipo que tenemos a 25 jugadores y la cantera para poder optar grandes partidos (...) Tenemos que viajar, pero el día a día que tenemos aquí es un paraíso, es ideal. Nuestro motor tiene que ser la mentalidad, el mejorar y buscar soluciones. Esa es la única receta para ser mejores, más competitivos y no buscar excusas, porque las excusas no sirven de nada. Tienes que crecer y mejorar en la vida, pero no solo en el fútbol, en todos los aspectos". La gestión del ovetense le lleva a contar con números próximos a los de Kresic, Herrera o Pimienta, los tres rostros que lograron un ascenso de amarillo en este siglo.

Luis García, el pasado domingo, en la banda, durante el pulso ante el Eibar en el Gran Canaria. / ANDRES CRUZ

Renovación a lo Pimienta

Se le trasladó si ve positivo renovar su contrato en las próximas semanas, dado el buen momento de la UD -Pimienta lo hizo el 17 de octubre de 2023 y luego rompió el acuerdo en el final de la 23-24-. "No juego a ser doctor ni director deportivo, ya os lo he comentado en varias ocasiones. Soy entrenador y mi trabajo es mejorar al futbolista. Me olvido de todo lo demás".

Además, no considera que esté callando bocas con su gran rendimiento al mando del equipo en estas diez primeras jornadas. "No trabajo para reivindicar mi figura en ningún caso. Trato de ayudar a la UD y a los futbolistas a crecer; a ser mejor. Sé perfectamente el camino que quiero seguir y cómo disputar los partidos. Hoy son mejor entrenador que hace cuatro meses porque los futbolistas me han hecho mejor, me han enseñado muchas cosas. Es mérito de ellos. Porque soy un loco en tratar de encontrar pequeños detalles para que los jugadores mejoren. Esto es un crecimiento continuo".

Luis García firma en un espejo, el pasado agosto, en Barranco Seco. / PÉREZ CURBELO

La UD poliédrica

Admite que batir al Eibar con un 39% de posesión confirma a las claras que la UD juega a diferentes barajas. Maneja varios estilos y mañana es un club indescifrable para el Huesca. “La clave del fútbol es tener una idea y, sin cambiarla, ser inteligentes a la hora de atacar y defender. Es importante que hoy en día los equipos se adapten al fútbol total. Transitar cuando toca, defender bien, aprovechar el balón parado, defender con balón, mostrar intensidad...Pero tenemos que mejorar porque estamos en la jornada diez y queda mucho calendario todavía”.

El hecho de ir segundos y poder dormir líder mañana es solo un motivo de ambición. Luis García es un perfeccionista. "Jugamos con idea muy clara y por muchos momentos es lo que queremos hacer. Debemos saber sostenernos, ser equilibrados. El equipo va evolucionando poco a poco, pero tenemos que seguir encontrando matices y mejoras. Los rivales se adaptan y también mejoran. Esto es continuo y no puedes parar".

Enrique y Ale García

Realza la capacidad de sufrimiento de Enrique Clemente, protagonista con dos tantos. Por fin triunfa de amarillo. "Estoy muy contento por Enrique Clemente. Las dos cesiones que ha tenido le ha mejorado para actuar en contextos diferentes. Creo que el de nuestro contexto, con su forma de jugar y entender el fútbol. Encuentra el pase donde otros se ponen nervioso. Le animo a que siga creciendo porque tiene muchísimo por delante”. Sobre el pichichi Ale García, pide mesura. "Hay que estar cerca del futbolista. Es joven y tiene mucha proyección. Es cierto que le aprieto bastante porque tiene margen de mejora. No se debe equivocar en su camino, de tener paciencia. Hay que ayudarle para saque el mayor rendimiento posible”.

El defecto del visitante perfecto

Reconoce que Lukovic es una de las opciones factibles como lanzador de penaltis. Y pide no relajarse de visitante. La UD está invicta lejos del Gran Canaria. "No puedes creer el mejor, debes ser humildad y seguir mejorando. Solo llevamos diez jornada, nos queda mucho".