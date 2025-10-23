La UD Las Palmas quiere las llaves del manicomio y Mika Mármol se queda en tierra

En busca del liderato en un laberinto macabro. Ganar es histórico y te convierte en el rey del manicomio de Segunda. La UD Las Palmas, segunda en la tabla e invicta de visitante (dos victorias y dos empates), rinde cuentas con la SD Huesca del estilete grancanario Dani Ojeda y la maldición eterna de El Alcoraz (mañana, 19.30 horas, TVC).

Será la décima visita del bloque 'pío pío' al feudo del conjunto del Alto Aragón -hay un balance de cuatro empates y cinco derrotas- y tiene pinta de ser la buena. Con las bajas de Sandro, Viera, Jesé, Recobita y Mika Mármol, Luis García Fernández recurre a una propuesta continuista que le dio para aplastar al Eibar en una segunda parte de puro seísmo. Mismo once con la aparición de Herzog por Suárez u otro ligero retoque. La última alegría fue el terremoto del catenaccio de Covadonga y con un 39% de posesión. Diez jornadas y la presentación como el gran candidato al ascenso para esta UD poliédrica. El técnico ovetense se desmarca de los favoritismos, reprende a Iván Gil y reclama humildad a los cuatro vientos cuando se supera el primer cuarto del campeonato.

Sin lista de convocados (otra vez)

En relación al zaguero de Terrassa, lleva dos sesiones de trabajo con el grupo tras encadenar un mes KO por una lesión muscular -sufrió el percance ante el CD Leganés en el Municipal de Butarque el 20 de septiembre-. Luis García jugó al despiste en la rueda de prensa de esta mañana con Mika Mármol. "Veremos, falta una sesión...". La vuelta del zaguero, cuyo contrato finaliza en junio, estaba prevista para el UD-Racing del 9 de noviembre. Para ese partido ante los cántabros, también se espera a Jesé Rodríguez y Jonathan Viera.

Mika no viajará a Almendralejo para el duelo de Copa del martes. No se le forzará. El domingo 2-N, los amarillos visitan El Molinón. Si Mika estira su evolución, acortaría en una semana su vuelta y estaría ante el Sporting. Para este desplazamiento a Huesca -con vuelo a Madrid y luego en guagua a la localidad oscense- no hay lista de citados.

El bigoleador de la UD Lukovic. / LA PROVINCIA / DLP

Ale García y Lukovic, la nueva sociedad del gol de la UD Las Palmas, que llevan seis tantos, es el arma de destrucción masiva de este portaaviones del rigor. Van 271 minutos sin encajar un tanto de visitante. El pistolero sureño y el serbio se han vestido de héroes ante el Córdoba en el Nuevo Arcángel (segunda jornada y con 1-3) y el pasado domingo contra el once armero (idéntico resultado).

En ambas ocasiones, cerró el festival el maño Enrique Clemente, que tiene encarrilada su renovación en el proyecto amarillo -por dos temporadas más-. La última ocasión que la UD fue líder se remonta al 5 de mayo de 2023 con García Pimienta. Restan tres jornadas para bajar la persiana y se conquistaría el ascenso en la 42ª jornada con un (0-0) ante el Deportivo Alavés.

El Huesca del estratega Sergi Guilló llega con más pulmones tras la suspensión de la última jornada ante la Real Sociedad B por un virus en el vestuario del Alto Aragón. Con Dani Ojeda, un clásico y trotamundos de la categoría, también brilla mimbres con muchos kilómetros como Sergi Enrich o Portillo.