Kirian vuelve a la titularidad con la UD Las Palmas nueve meses después

Con Kirian para tumbar al Huesca. La UD Las Palmas apuesta por el '20' amarillo de inicio para lograr los tres puntos en El Alcoraz, una titularidad que no se daba desde el pasado 3 de febrero de 2025, cuando el tinerfeño disputó su último encuentro antes de anunciar que había recaído del Linfoma de Hodgkin. 263 días en los que la UD ha experimentado subidas y bajadas, empezando por el descenso a Segunda División.

Con el inicio de temporada, Kirian comenzó a ejercitarse con el resto de sus compañeros y volvió a vestirse de corto ante el Cádiz, cuando entró en la convocatoria y disputó los últimos 13'. Tuvo minutos ante Granada y Eibar y hoy, ante el Huesca, le llegó el premio de la titularidad. Un Kirian Rodríguez que lucirá un brazalete de capitán muy especial con el nombre de Zeben Ramos.

De este modo, arrebata el puesto a un Enzo Loiodice intermitente a pesar de haber jugado los diez partidos posibles (772'). Con Dinko en la portería, la línea defensiva estará formada por Marvin, Álex Suárez, Barcia y Clemente. Manu Fuster, Amatucci, Ale García, Lukovic e Iván Gil completan el ejército de Luis García para conquistar El Alcoraz. La intención, seguir como invictos de visitantes, y el objetivo, volver a casa con los tres puntos bajo el brazo.

La ausencia en la UD Las Palmas, además de las esperadas de Recoba, Sandro, Viera, Jesé y Mika Mármol está en Marc Cardona, que ha vuelto a ser invisible. Sin lista de convocados de nuevo, el delantero catalán se quedó en la Isla por molestias.