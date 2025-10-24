Luis García: "En Segunda puntuar es difícil y tiene mérito llevar 19 puntos"

Luis García hace autocrítica y arropa a sus jugadores. La UD Las Palmas sigue invicta a domicilio y con el empate de hoy en El Alcoraz se coloca como colíder de la clasificación con 19 puntos y a la espera de que se dispute el resto de la jornada. Un punto que sabe a poco en un equipo que despertó en la segunda mitad y que según el técnico ovetense pudo haber merecido un poco más. "Como mínimo hemos merecido este punto sino los tres. Lo más importante es volver a sumar. Le doy un valor tremendo al esfuerzo de los jugadores, se han dejado todo", expresó en rueda de prensa.

Con Kirian estrenando titularidad esta temporada, el primer tiempo fue un desequilibrio en el que la defensa amarilla perdió el control. "El primer tiempo no salió demasiado bien. Nos costó progresar en el juego aunque sin pasar excesivos apuros en fase defensiva a excepción de la situación del gol. Deberíamos haber defendido mejor", comentó el técnico, autocrítico con los suyos: "nos ha faltado ir a dividir con los centrales y generar ventajas, soltábamos cuando no tocaba... Es parte del proceso".

Un equipo que en estas primeras jornadas se ha caracterizado por ir de menos a más, encontrando en el descanso el momento clave para despertar y meter una marcha más. "Tampoco es que no tuviéramos el control, es que cada equipo estaba en su papel, ellos son un buen equipo, tienen muy claro sus momentos de peligro. Nosotros estuvimos en lo nuestro y a partir de ahí tuvimos el descanso para ajustar ciertas cosas".

Superiores en la segunda mitad

Sobre Kirian Rodríguez, Luis García explicó su presencia en el control que el tinerfeño podía dar al equipo, a pesar "de no haber encontrado el último pase", como él mismo pensaba que iba a suceder. Sin embargo, mostró su alegría por esos primeros 54 minutos, que le hacen estar cada día más cerca. "Está claro que en esta Segunda División puntuar fuera es difícil y tiene mérito llevar nuestros puntos (19). El punto está bien, pero bajo mi criterio hemos podido ganar el partido", comentó el técnico. "En el segundo tiempo hemos sido muy superiores, hemos tenido ventajas para hacer daño y nos las hemos podido terminar de determinar".