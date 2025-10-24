Lukovic da en el centro de la diana, rearma a una UD Las Palmas poco eficaz y salva un punto ante el Huesca (1-1)

Como agua entre el desierto. Chispazo de genialidad que vale un punto en una noche aciaga y llena de peligro. La UD Las Palmas sacó un punto de su visita a El Alcoraz, un campo donde no ha ganado nunca en su historia, gracias a un disparo de Milos Lukovic que alivió la falta de olfato de la escuadra de Luis García. Los isleños tuvieron el dominio del encuentro y de la posesión, aunque les faltó cierta contundencia en las dos áreas. De hecho, el Huesca se adelantó en el marcador tras haber tenido las ocasiones más claras del choque en la primera mitad, y no fue hasta el minuto 79 cuando el equipo visitante, desde las botas del delantero balcánico, consiguió encontrar un remate entre los tres palos —el único de toda la noche— para salvar los muebles. De ese modo, los amarillos suman un punto a domicilio que puede ser valioso a la larga, en el que fue el regreso de Kirian a la titularidad 293 días después.

Las Palmas arrancó el duelo tratando de combinar y enlazar pases en la zona de la medular, siendo Kirian el encargado de llevar el peso del juego en esos primeros compases. El tinerfeño ejerció de faro, bien secundado por Amatucci, aunque a los amarillos les estaba costando mucho llegar con claridad al campo contrario, y el Huesca estuvo más cómodo gracias a sus recuperaciones. Eso lo aprovechó bien el conjunto aragonés a través de su verticalidad, algo que le ofreció la oportunidad de plantarse ante Horkas con más frecuencia.

Desde un bloque medio, la escuadra de Luis García logró desquitarse un poco del descontrol de los primeros minutos y comenzó a crecer. Ale García trabajó bien desde su banda, la derecha, con desborde y velocidad, convirtiéndose en esa figura tan trascendental para los grancanarios. Es más, el canterano estuvo mejor que un Fuster que recuperó su sitio en el once en detrimento de Viti. A pesar de ello, seguía faltando dar ese último pase para inquietar el marco rival.

Cero peligro real

Lo intentó bastante la UD desde el balón parado, ya que con la pelota en el suelo era incapaz de generar peligro real. Ante ese escenario, los insulares dieron un paso al frente en la presión, en busca de recuperar la posesión algo más cerca de la portería de Dani Jiménez, pero no terminaron de materializarlo. En cambio, el Huesca sumó varios intentos al asomarse por los dominios de Dinko, con un disparo de Enol desde la frontal y otro de Ángel Pérez dentro del área, tras superar la marca de Marvin; la zaga isleña pareció más endeble que en anteriores duelos.

Pese a que el ritmo y el peso del balón eran de Las Palmas, no había forma de materializar ese dominio en disparos a portería. Los de Sergio Guillo, asentados atrás, no permitían internadas en su área, aunque Ale García y Lukovic lo intentaban con sendos centros que no llegaron a buen puerto. El primer intento real de los amarillos llegó con una jugada ensayada en la que Barcia remató mordido un centro de Iván Gil; era casi el minuto 40 y ni siquiera el cabezazo había ido entre los tres palos. Luego, después de un córner también ensayado, García lo volvió a intentar, esta vez con un remate en escorzo sin éxito.

Golpe bajo antes del descanso

Sin embargo, el jarro de agua fría aparecería cuando ya se rondaba el 45. Un centro con veneno de Toni Abad desde la derecha lo aprovechó Enol, que se adelantó a Álex Suárez en la marca y, con un testarazo bien dirigido, acabó batiendo a Dinko Horkas, que poco pudo hacer. Al final, el cuadro oscense mereció más y, antes del descanso, se llevó el premio del gol. Las Palmas había perdido su eficacia defensiva y quedó expuesta, dejando de nuevo patente su dificultad para materializar ocasiones. En el medio estuvieron bien, aunque resultó evidente la falta de contundencia en las áreas.

Aun con la rabia por el tanto encajado, Luis García decidió no agitar el árbol tras el paso por los vestuarios. El asturiano apostó por mantener a los mismos que habían iniciado el encuentro, con la salvedad de que los amarillos fueron más agresivos en la presión e intentaron acumular más hombres cerca del área. Kirian e Iván Gil, tras una recuperación fruto de esa subida de líneas, buscaron sorprender a Jiménez con dos disparos que se marcharon por encima del larguero. La UD estaba mordiendo con todo.

Con esa tendencia, los espacios que dejaba atrás Las Palmas podían costar bastante caro, un aspecto que bien estuvo a punto de rubricar Luna con un remate cerquita del área grande tras una gran dejada de Kortajarena (49’). La atención era prioritaria.

Acercamientos en forma de aviso

Tras diez minutos de la segunda mitad, saltó al césped Enzo Loiodice en lugar de Kirian Rodríguez para encontrar algo más de frescura. Con más posesión y más tensión, la UD encerró en su propio terreno de juego a un Huesca que aceptó el envite y aguantó. De hecho, lo intentaron Ale García, Fuster y hasta un Álex Suárez que se revolvió como un nueve dentro del área, pero Jiménez continuaba con los guantes todavía intactos. Eso sí, la dinámica invitaba a ser más optimista para la escuadra insular: el dominio era casi total de los grancanarios.

Aunque el escenario era propicio, el Huesca siguió hallando formas de darle la noche a Horkas: primero con un disparo de Dani Ojeda que puso en aprietos al croata y luego con un chut lejanísimo de Manu Rico que a punto estuvo de sorprender a un meta amarillo excesivamente adelantado.

Lukovic da con la flecha en el centro de la diana

Con poco menos de veinte minutos por delante, Luis García dio entrada a Mata y Viti en busca del empate, quitando del terreno de juego a Marvin y Fuster. La idea era tener dos delanteros centros para intentar dar con la tecla, una cuestión que acabó llegando. Barcia superó líneas gracias a una conducción y encontró a Ale García dentro del área, que descargó la pelota cerca del vértice izquierdo del área para un Milos Lukovic que preparó el disparo, miró a portería y la colocó en el ángulo para romper la sequía (79’). En el primer disparo entre los tres palos del cuadro insular, llegó el premio para un delantero, el serbio, que anotaba por segunda jornada consecutiva.

A partir de ahí, Las Palmas volvió a perder algo de brío en su generación de peligro, hasta el punto de que la ocasión más clara de ese tramo final la protagonizó el local Arribas con un chut que Horkas tuvo que quitarse de encima. Ni la entrada de Pejiño e Iñaki, rondando el minuto 88, sirvió para una UD a la que le volvió a faltar colmillo, aunque Mata tuvo un disparo en el 96 que se fue muy alto y que pudo haber cambiado el día de su cumpleaños.

Lo cierto es que a Las Palmas le falta olfato, y en Huesca tuvo algunos problemas defensivos. Aun así, saca adelante un punto lejos del Gran Canaria que tiene que servir como acicate para los próximos envites ligueros, sabiendo que, ante rivales que se asienten bien atrás, siempre va a ser difícil anotar y que hay que buscar alternativas. Pero si Lukovic sigue dando en la diana, como buen arquero, los amarillos encontrarán el camino al gol mucho más fácilmente. Todo ello, en una noche en la que los de Luis García van a dormir como colideres de Segunda División.