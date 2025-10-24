La UD Las Palmas iguala al Milan con tres porterías a cero foráneas

Tres porterías a cero de visitante en este inicio de Liga para la UD Las Palmas en el reino de plata –ante el Burgos CF en El Plantío (0-0), CD Leganés en el Municipal de Butarque (0-1) y (0-0) ante el Granada en Los Cármenes– y el segundo club del mundo con mejor promedio. Un rigor defensivo foráneo que solo lo supera el Mjällby AIF de la máxima competición de Suecia, que tiene cuatro porterías a cero en la disputa de catorce jornadas de visitante.

El AC Milan lleva tres porterías sin encajar en la Serie A ante el Lecce (0-2), Udinese (0-3) y Juventus (0-0). También con tres porterías a cero, están el Botosani en la Superliga de Rumanía, así como el Bristol City de la Championship inglesa y el Rapid de Bucarest. Completa este paquete de equipos el Sivasspor de Turquía.

La formación de Luis García Fernández solo ha encajado un tanto lejos de Siete Palmas y fue en el Nuevo Arcángel ante el Córdoba (1-3) en la primera salida. Adrián Fuentes batió a Dinko Horkas en el minuto 89. Luego comenzó la secuencia de 271’ de imbatibilidad foránea, con el reto de ampliarlo esta noche en un campo maldito como El Alcoraz (desde las 19.30 horas y por la TVC). La cuarta portería foránea ya elevaría a la UD a la condición de mejor conjunto de todas las ligas del planeta, junto al Mjällby AIF, y luego toca El Molinón (domingo 2 de noviembre).

El mérito de trasladar la obsesión del portería a cero miles de kilómetros del Gran Canaria se fundamenta en la grandísima aportación de la línea de tres centrales como Barcia, Mika Mármol y Enrique Clemente. Álex Suárez y Herzog también han gozado de protagonismo ante la baja del de Terrassa. Marvin Park, liberado como extremo, abandona esa línea infranqueable. De local, la UD ha encajado cinco dianas en seis contiendas (recibe un tanto cada 138’) y solo una portería a cero ante el Cádiz CF. Andorra (1), Málaga (1), Real Sociedad B (1), Almería (1) y Eibar (1) han logrado batir a Dinko Horkas. Solo el Cádiz de Garitano, que pisó el Gran Canaria de líder, se quedó a cero en la Isla.

La segunda mejor defensa foránea de la categoría es el CD Leganés (2), seguido por el Valladolid (3), Cádiz (5) y Granada (6). En lo referente a Primera División, el Alavés ha recibido tres dianas en cuatro encuentros y marcha líder en la tabla del cemento. Luego figuran Espanyol (4), Athletic (4), Sevilla (4) y Celta de Vigo (4). El Real Madrid, por ejemplo, ha recibido siete goles en sus cinco encuentros lejos del Bernabéu. Por su parte, el Barça de Flick lleva ocho goles en cinco contiendas.

Coladera en el cielo

Con Luis Carrión, en Primera y en la pasada 24-25, la UD encajó un total de nueve tantos en las primeras cuatro salidas ante el CD Leganés (2-1), Deportivo Alavés (2-0), CA Osasuna (2-1) y Villarreal (3-1). Hay una diferencia de ocho tantos en relación al sistema defensivo actual en una categoría inferior. Plata en todas las ligas del planeta y con la sensación de que se puede mejorar. Una retaguardia sin límites. Barcia, Enrique Clemente, Herzog, Suárez y Mika. Los jinetes del nuevo régimen. Cautivar desde el arte y la contundencia. El catenaccio de Covadonga es un volcán de guarismos innovadores.