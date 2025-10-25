Así fue la arenga de Kirian con la UD Las Palmas arremetiendo contra los viajes

Kirian Rodríguez en modo capitán. A falta de Viera, el '20' de la UD Las Palmas en modo héroe el día que estrenaba titularidad después de casi nueve meses. Una charla motivadora antes de salir al terreno de juego y como objetivo, intentar asaltar El Alcoraz —Huesca y UD empataron a uno y se repartieron los puntos—. Una arenga que estuvo marcada por una primera frase llamativa: la queja por los viajes y los partidos los viernes.

«Señores, oportunidad de puta madre. Yo sé que nos están tocando los viernes, nos tocan estas mierdas de viajes pero yo lo veo mejor», comenzó Rodríguez en el vestuario de El Alcoraz. «Los veo mejor (los partidos los viernes) porque la presión se la metemos a los demás. Si hoy salimos aquí y ganamos, la gente va a decir que estamos poniendo otro nivel, así que hay que mantenerlo y confiar en cada uno de nosotros. Va a ser una semana larga y vamos a necesitarlos a todos, del primero al último así que a reventarse hasta el último minuto. Vamos a disfrutar, ¿vale?

Unas palabras que chocan de lleno con la opinión de Luis García en la antesala al partido el pasado jueves, en la que no quiso excusas a la hora de hablar de los viajes. «Ya me conocéis un poco y lejos de poner excusas, yo me siento un privilegiado de vivir donde vivo, de estar en el club donde estoy. ¿Qué tenemos ese handicap de los viajes? Pues cargamos la maleta de ilusión, de ganas, de tener una mentalidad fuerte, de ser un equipo, de saber que tenemos 25 jugadores más la cantera para poder optar a hacer grandes partidos y seguir creciendo. Soy un gran privilegiado de estar donde está independientemente de que tengamos que viajar», comentó.