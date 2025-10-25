Batacazo y reacción de la UD Las Palmas (otra vez)

La UD Las Palmas de las segundas partes y un equipo al que le cuesta despertar y entrar en el partido. Anoche los de Luis García volvieron a sufrir en los primeros 45 minutos de juego para tras el descanso meter una marcha más y reaccionar a tiempo. Otra vez. Avisaba el técnico ovetense Luis García en la previa del encuentro que si la UD iba con la etiqueta de favoritos en la cabeza, el equipo sería favorito pero a darse una hostia de campeonato. Y dicho y hecho, aunque por fortuna, con una respuesta a tiempo que les hizo poner las tablas en el marcador y sumar un punto.

Iván Gil se lamenta tras el gol encajado de la UD ante el Huesca / LOF

No es la primera vez que los amarillos se ven en esta situación. De hecho, de los once goles que llevan este curso, ocho de ellos los han anotado en segundas partes. Las veces que los de Luis García han logrado ganar por más de un gol —Córdoba, Real Sociedad B y Eibar—, los primeros tantos han llegado transcurridos los primeros 20 minutos de juego, para luego sentenciar en la segunda mitad. Sólo en el encuentro ante el Andorra, los pío-pío lograron adelantarse en los primeros minutos, en este caso en el ocho, aunque sin mucha fortuna: un autogol firmó el empate a trece minutos del pitido final.

Una charla motivadora en el vestuario y la exigencia de una marcha más por parte del técnico ovetense hicieron despertar del coma a una UD que no consiguió disparar a puerta. Hundidos en el campo del Huesca y sumisos a un equipo que vio su recompensa un minuto antes del descanso. Quince minutos de reflexión para pasar de un equipo que no pasaba del centro del campo, a otro completamente diferente que se peculiarizó por la verticalidad en el juego y por los remates a portería (aunque escasos). Una salida que finalizó con la estadística de un tiro a puerta y un gol.

Posesión y control del balón

Lo que sí volvió a tener el cuadro amarillo fue la posesión y el control de un partido en el que el balón estuvo el 70% bajo dominio insular. Colíderes a la espera de lo que haga el resto de equipos de Segunda, lo cierto es que el cuadro de Luis García sigue con su solidez defensiva e invicto a domicilio, una etiqueta que tendrán que mantener el próximo domingo ante el Sporting en Liga, o sin ir más lejos el martes en el primer enfrentamiento de Copa del Rey frente al Extremadura.

Un jaque mate de color marrón y blanco roto—haciendo referencia a la tercera equipación que lucieron y estrenaron los grancanarios en El Alcoraz— que estuvo marcado, nuevamente, por un tiempo de descanso sanador que ayudó a recapacitar. Esta vez no fueron los cambios, aunque ayudaron, sino un grupo unido que remó a contracorriente para lograr, como mínimo, un punto que les hace subir un pequeño peldaño de la maratón. Dicen que las segundas partes nunca fueron buenas, pero al parecer la UD Las Palmas no opina lo mismo. Y ya van ocho partidos en el que lo pueden corroborar.