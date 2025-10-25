La UD Las Palmas y Clemente cierran la renovación hasta 2029
El club amarillo y el central zurdo firman la renovación por tres años más en un contexto en el hubo predisposición por ambas partes
Enrique Clemente vestirá de amarillo hasta 2029. UD Las Palmas y el central zurdo sellan la renovación por tres años más en un acuerdo en el que la predisposición de ambas partes hizo todo más fácil. Con dos goles en once partidos, es uno de los futbolistas más utilizados por Luis García esta temporada, encadenando 795 minutos en nueve encuentros. Los dos restantes, se los perdió por una pequeña lesión.
Un Enrique Clemente que se ha ganado la confianza del técnico ovetense en los entrenamientos y a posteriori en los partidos. "Estoy muy contento por Enrique Clemente. Las dos cesiones que ha tenido le ha mejorado para actuar en contextos diferentes. Encuentra el pase donde otros se ponen nervioso. Le animo a que siga creciendo porque tiene muchísimo por delante”, expresó García esta semana.
Renovación de peso que saca al central de la lista de nueve futbolistas que aún esperan por una atadura en el conjunto amarillo, como son Jaime Mata, Jesé, Churripi, Pejiño, Marc Cardona, Viera, Loiodice, Sandro y Mika Mármol. Un catálogo al que se suma la presencia de jugadores como Lukovic, Amatucci y Barcia, que tiene una opción de compra.
