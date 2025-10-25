La UD Las Palmas sufre el apagón televisivo de la Copa del Rey

Apagón copero. Fútbol vintage a través del transistor. La UD Las Palmas se desplazará la próxima semana hasta la Península para disputar el que será su primer envite de la Copa del Rey 2025-26 ante el CD Extremadura, un duelo que servirá a Luis García para dar protagonismo a los menos habituales. De hecho, ese será uno de los grandes alicientes de este choque, ya que hay futbolistas que aún no han tenido minutos con el primer equipo, como Adam Arvelo o Churripi, y otros a los que les hacen falta más minutos. Además, puede suponer una buena oportunidad para el técnico ovetense de probar a algunos canteranos que no forman parte del día a día de la primera plantilla. Sin embargo, todos esos estímulos solo los podrán disfrutar los aficionados que viajen con el equipo hasta el Estadio Francisco de la Hera, ya que este partido no se podrá seguir a través de la televisión, como suele ser habitual.

El motivo es que ni Radio Televisión Española, propietaria de los derechos del torneo del KO durante las dos próximas temporadas, ni Movistar —que alcanzó el pasado jueves un acuerdo con el ente público para adquirir un paquete de 55 encuentros también para los dos siguientes cursos— van a emitir el duelo entre extremeños y grancanarios de este martes a partir de las 20.00 horas.

La realidad es que ambos operadores apuestan por los choques en los que hay equipos de Primera División implicados, dejando de lado el resto de partidos. RTVE solo va a televisar el encuentro entre el Toledo y el Sevilla en el Salto del Caballo este martes (20.00 horas), mientras que el canal de pago retransmitirá los otros 15 partidos —entre martes, miércoles y jueves— que disputarán los clubes que militan en la máxima categoría del fútbol español, ya que los participantes en la Supercopa (Real Madrid, Barça, Athletic y Atlético de Madrid) están exentos de esta primera fase.

RTVC rechaza la oferta de Movistar

Esta circunstancia pudo haber sido muy diferente. El viernes por la mañana, Movistar realizó una llamada a Radio Televisión Canaria para ofrecerle la posibilidad de retransmitir los partidos de los equipos canarios presentes en esta edición de la Copa del Rey: UD Las Palmas, CD Tenerife y UD San Fernando. Sin embargo, no se llegó a cerrar ningún tipo de acuerdo entre ambas partes.

RTVC justificó esta negativa alegando que la oferta llegó demasiado tarde como para poder organizar la producción de forma correcta y con el tiempo necesario que requieren este tipo de retransmisiones. Además, señaló que el hecho de que los tres conjuntos del archipiélago coincidiesen en día y casi en hora supuso otro factor de peso para rechazar la propuesta.

Aun así, otras televisiones autonómicas sí dieron el visto bueno para emitir encuentros de este arranque del torneo copero. La Televisión Gallega, TV3 (televisión catalana) y Aragón TV van a retransmitir varios partidos a lo largo de la próxima semana de sus respectivos equipos, por lo que hay escuadras de Segunda División, como el Deportivo de La Coruña, el Real Zaragoza o el Huesca, que no sufrirán este apagón en sus estrenos en la competición.

Por esa razón, todo aquel que quiera seguir el debut de la UD Las Palmas en la Copa del Rey tendrá que hacerlo a través de la radio o, en su defecto, mediante las redes sociales. Sea como sea, en estos tiempos en los que la tecnología llega a todos los rincones del mundo y los derechos televisivos son tan importantes en la economía del fútbol, resulta curioso que un evento como el torneo del KO vaya a quedar, de inicio y en cierta medida, fuera de los hogares de muchos aficionados.